Дополнительные санкции против Nord Stream 2 могут принять в этом году – сенатор США

Дополнительные санкции против Nord Stream 2 могут принять в этом году – сенатор США

02.06.2021 15:13

Укринформ

Сенатор от американского штата Нью-Хэмпшир Джин Шахин (Демократическая партия) заявила, что дополнительные санкции относительно Nord Stream 2 могут быть приняты в этом году.

Об этом Шахин сказала на брифинге в Киеве по результатам встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает корреспондент Укринформа.

Она отметила, что в Конгрессе существует двухпартийная оппозиция к проекту Nord Stream 2 и невосприятие его завершения.

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"Мы в прошлом году приняли пакет санкций относительно этого проекта и надеемся на принятие дополнительных санкций в этом году. Мы считаем, что проект Nord Stream 2 имеет серьезные последствия для Украины, а также серьезные последствия для энергетической безопасности Европы в будущем, поскольку завершение этого проекта даст России мощное оружие, которое может быть использовано против Европы. Мы и в дальнейшем будем рассматривать средства, каким образом повлиять на завершение этого проекта, а также на его дальнейшую эксплуатацию после завершения, ведь, как известно, перед запуском в эксплуатацию он должен получить разрешения и лицензии", – сказала Шахин.

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Она также напомнила, что осенью в Германии состоятся выборы, и спрогнозировала, что их результаты могут повлиять на другие страны.

"То есть будет дальнейшее развитие событий, которое в конечном итоге повлияет на завершение этого проекта (Nord Stream 2 – ред.)", – резюмировала сенатор.

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Как сообщалось, Верховная Рада 21 мая приняла обращение к Конгрессу США относительно активизации усилий по укреплению энергетической безопасности Украины и Европы путем общего введения санкций против строительства газопровода Nord Stream 2.

Украинские парламентарии подчеркнули, что высоко ценят категорическую позицию США против завершения строительства Nord Stream 2. В то же время они выражают обеспокоенность тем, что представленный 19 мая 2021 года Государственным департаментом США доклад Конгресса и предложенные дополнительные санкции не предусматривают меры против ключевой компании участника Северного потока-2 – Nord Stream AG.

По материалам: Укринформ