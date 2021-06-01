У Украины может быть план «Б», который поможет вступить в НАТО – Зеленский

У Украины может быть план «Б», который поможет вступить в НАТО – Зеленский

01.06.2021 11:54

Укринформ

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина может иметь так называемый план "Б" при поддержке ЕС и США, который обеспечит возвращение территориальной целостности и закрепит ситуацию с безопасностью.

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, полный текст которого опубликован на сайте Офиса главы государства, передает Укринформ.

"И видим ли мы альтернативу Альянсу? Если в этом смысл вопроса. Как выйти из сложной ситуации из-за этой угрозы, если Украина получает членство в НАТО? Я могу ответить. Украина может иметь план "Б", когда Украина получает полностью свою территориальную целостность, получает свои территории, это будет закреплено не в условном каком-то типа Будапештского меморандума, который могут нарушать. А будут серьезные игроки – Евросоюз, США, которые закрепляют статус Украины в ситуации с безопасностью", – отметил Президент.

Читайте также: Зеленский: Nord Stream-2 ничем не отличается от аннексии Крыма

По его словам, такой план может быть для того, чтобы выйти из "коллапса, в котором сейчас находится Европа".

Зеленский заверил, что у него есть понимание такого плана и он собирался говорить о нем с Президентом США Джо Байденом.

В то же время на уточняющий вопрос журналиста, является ли этот план планом до того, как Украина станет членом НАТО, или альтернативным, глава государства пояснил: "Это план до того. Почему? Потому что этот план – он говорит о том, что мы сегодня прекращаем войну, сегодня гарантируем Украине безопасность, сегодня решаем вопросы энергетической безопасности, кроме территориальной целостности. И если мы сегодня делаем – это есть быстрая альтернатива. Она не о геополитике, она о людях, прекращении выстрелов, сохранении жизней, нашей армии".

Читайте также: Зеленский не исключает российской военной агрессии со стороны Беларуси

Вместе с тем позже он добавил, что это – вопрос диалога с большими политическими игроками и это "может быть быстрый план относительно членства Украины в НАТО или как альтернатива", который будет включать "гарантии военного характера и энергетической безопасности, и все остальное".

"Мы можем говорить об этом, мы понимаем европейские страны, которые побаиваются нашего членства в Альянсе. Но мы должны получить все гарантии, чтобы в будущем, через два-три года, вновь не оказаться в сложной ситуации, когда Европа снимет санкции с России. А это кое-кто из европейцев хочет сделать", – подчеркнул Президент

Вместе с тем Зеленский уточнил, что такой план не может быть альтернативой нормандскому формату, является "более глобальным форматом", а то, что должна решить "нормандская четверка", станет частью этого плана.

"Потому что нормандский формат – именно о востоке Украины. Он не о Крыме, не о "трубе», не о гарантиях нашей безопасности, он не о членстве в НАТО или особом статусе партнерства с НАТО", – отметил глава государства.

Читайте также: Зеленский высказался за поставки немецкого оружия в Украину

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая заявил, что делает все возможное, чтобы не допустить замораживания войны на востоке Украины.

По материалам: Укринформ