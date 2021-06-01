Политика
В Украине – новый посол Армении
В Украине – новый посол Армении
01.06.2021 20:57
Укринформ
Президент Армении Армен Саркисян назначил Владимира Карапетяна новым послом в Украине.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Armen Press.
Он заменит Тиграна Сейраняна, которого президент Армении отозвал с должности Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Армения в Украине.
По данным Управления связей с общественностью аппарата президента Армении, Карапетян назначен послом Армении в Украине на три года.
По материалам: Укринформ