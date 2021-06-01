Политика

В Украине – новый посол Армении

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В Украине - новый посол Армении

В Украине – новый посол Армении

01.06.2021 20:57

Укринформ

Президент Армении Армен Саркисян назначил Владимира Карапетяна новым послом в Украине.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Armen Press.

Он заменит Тиграна Сейраняна, которого президент Армении отозвал с должности Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Армения в Украине.

По данным Управления связей с общественностью аппарата президента Армении, Карапетян назначен послом Армении в Украине на три года.

По материалам: Укринформ

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