В Украине – новый посол Армении

01.06.2021 20:57

Укринформ

Президент Армении Армен Саркисян назначил Владимира Карапетяна новым послом в Украине.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Armen Press.

Он заменит Тиграна Сейраняна, которого президент Армении отозвал с должности Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Армения в Украине.

По данным Управления связей с общественностью аппарата президента Армении, Карапетян назначен послом Армении в Украине на три года.

По материалам: Укринформ