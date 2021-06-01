В Офисе Президента заявляют, что конфликта с Кличко нет

В Офисе Президента заявляют, что конфликта с Кличко нет

01.06.2021 14:51

Укринформ

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил, что нет конфликта ОП с Киевским городским головой Виталием Кличко, а есть "конфликт Кличко с горожанами".

Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", сообщает Укринформ.

"Ситуация в Киеве обострилась до предела. Это не конфликт Офиса Президента с Кличко, это конфликт Кличко фактически с самим собой и горожанами. Прошло уже много лет, но ничего не развивается. Многие из системы КГГА приходили к нам с какими-то идеями, но сам Кличко и его заместители с идеями не приходят, это им не нужно", – сказал Тимошенко.

Заместитель руководителя ОП отметил также, что к Кличко лично как к персоне и легенде Украины нет никаких вопросов, но добавил, что "если ты – мэр, ты должен набрать такую ​​команду, при которой ты будешь действительно легендой, тебя будут любить, знать, уважать и писать о тебе в учебниках истории".

"А если ты не можешь набрать хорошую команду, – к сожалению, значит, это проблема самого Кличко", – считает Тимошенко.

При этом он выразил мнение, что есть два выхода из ситуации, сложившейся в столице.

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"Выхода два: либо киевские власти поймут, что нужно этим заниматься, или … Мэр – это выборная должность, это неоспоримый факт, но в отношении председателя Киевской горадминистрации будут другие выводы. Но решать это Президенту. Есть разные варианты, в том числе и принятие законопроекта "О столице", и поправок в действующий закон", – считает заместитель руководителя Офиса главы государства.

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Как сообщалось, Киевский городской голова Виталий Кличко 17 мая, комментируя обыски на коммунальных предприятиях, заявил, что "события вокруг городских властей в последние недели выглядят заангажированной акцией". Он сообщил, что столичные власти "передали правоохранителям материалы по 316 объектам аудита", и что "сегодня проверки и обыски осуществляют преимущественно по тем материалам, которые передали мы сами".

Фото: RFE / RL

По материалам: Укринформ