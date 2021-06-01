Стефанчук объявил в Раде об исключении Шевченко из фракции «Слуга народа»

Стефанчук объявил в Раде об исключении Шевченко из фракции «Слуга народа»

01.06.2021 10:52

Укринформ

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил об исключении народного депутата Евгения Шевченко из состава фракции «Слуга народа».

Об этом первый вице-спикер сказал во время пленарного заседания парламента во вторник, 1 июня, передает корреспондент Укринформа.

«В соответствии с частью 3 статьи 60 Регламента Верховной Рады Украины и согласно решению депутатской фракции политической партии «Слуга народа» от 24 мая 2021 года сообщаю об исключении из состава депутатской фракции политической партии «Слуга народа» народного депутата Украины Шевченко Евгения Владимировича», – объявил Стефанчук.

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Как сообщал Укринформ, народные депутаты от «Слуги народа» большинством голосов поддержали исключение из фракции Евгения Шевченко, который в апреле встречался с непризнанным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Шевченко 20 апреля написал в Телеграме, что приехал в Минск. В Телеграм-канале «Пул первого» было обнародовано фото и видео встречи Шевченко с Лукашенко.

Председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что Шевченко не был делегирован на проведение каких-либо переговоров в Беларуси.

По материалам: Укринформ