Шмыгаль рассказал спецпосланнику правительства ФРГ о децентрализации

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01.06.2021 00:17

Укринформ

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил со специальным посланником правительства ФРГ Георгом Мильбрадтом реализацию реформы децентрализации в Украине.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Правительственный портал.

По словам Премьер-министра, реформа местного самоуправления и территориальной организации власти имеет стратегическое значение для Украины.

«Реформа уже доказала свою эффективность в части улучшения качества публичных услуг и приближения их к жителям громад», – сказал глава правительства. Он добавил, что, несмотря на сложный год, в условиях пандемии были проведены местные выборы.

«Изменения к Конституции должны закрепить переход от централизованной к децентрализованной модели государства, где в основе – громада», – подчеркнул Шмыгаль.

Глава правительства также заметил, что в децентрализованной модели должны быть новые отношения между местным самоуправлением и органами государственной власти на принципах партнерства, взаимного доверия и ответственности.

«Изменения должны быть направлены прежде всего на обеспечение материальной и финансовой основы местного самоуправления, возможности создания органами местного самоуправления районного и областного уровня собственных исполнительных органов. А также изменения должны переформировать местные государственные администрации в органы префектурного типа, основной задачей которых будут осуществления только государственных функций, а не самоуправления», – отметил Премьер.

Шмыгаль подчеркнул, что изменениями к Основному закону необходимо закрепить необратимость децентрализации и ее результатов. Кроме того, он рассказал о Конгрессе местных и региональных властей при Президенте Украины, который был создан для лучшего взаимодействия государственных органов, в частности местных органов исполнительной власти, с органами местного самоуправления.

Как информирует Правительственный портал, со своей стороны Георг Мильбрадт отметил, что несмотря на все сложности, Украина показала хороший результат во внедрении реформы децентрализации.

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Как сообщал Укринформ, 27 мая премьер-министр Денис Шмыгаль в Днипре во время выступления на международном инвестиционном форуме UkraineInvest Talks Dniprо заявил, что украинские громады благодаря реализации реформы децентрализации конкурируют за инвесторов для экономического развития на местах.

Фото: kmu.gov.ua

По материалам: Укринформ