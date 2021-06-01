Шарий не живет в стране, давшей ему убежище, это нарушение – Фейгин

Эксклюзив

31.05.2021 23:56

Укринформ

Блогер Анатолий Шарий после 2017 года не проживал в Литве, и это могло привести к лишению его статуса «политического беженца», предоставленного этой страной.

Об этом корреспонденту Укринформа рассказал юрист Марк Фейгин.

«Сообщения медиа о том, что Шарию в Литве «аннулировали все документы» понимаю так, что его лишили предоставляемого ранее «политического убежища». В связи с этим могу сказать, что я со своими литовскими адвокатами последние полгода не раз обращался в Департамент миграционной службы Литвы по поводу этого персонажа», – пояснил Фейгин.

Суть обращений в следующем: человек, получивший убежище, должен базироваться в стране, его предоставившем. При этом, по данным юриста, в реальности Шарий ни по одному из указываемых им литовских адресов не проживает. «Соответствующие документы мы отправили в Департамент. И там начали расследование, в ходе которого выяснилось, что после 2017 года Шарий в Литве не проживал, что уже является нарушением соответствующей конвенции. При этом я не исключаю, что у Литовской республики могут быть и другие вопросы к нему», – подчеркивает юрист.

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По его словам, в начале мая Департамент миграционной службы Литвы подтвердил нарушения со стороны Шария и сообщил, что в ближайшее время будет принято соответствующее решение.

«Также хочу напомнить, что ранее я выиграл суд у Шария за клевету. Решение суда он выполнил лишь частично – в частности, перечислил три тысячи евро. Однако оскорбительное видео не удалили и «опровержение» дал в такой форме, которая мне не кажется корректной. За неполное исполнение решения суда литовская служба судебных приставов подала в суд на Шария – о назначении штрафа в размере 300 евро за каждый просроченный день», – уточнил Фейгин.

Ранее СМИ сообщили, что 10 мая 2021 года Литва «аннулировала Шарию все документы» и объявила его персоной нон грата. После чего адвокаты блогера сделали запрос на изучение оснований такого решения. При этом он нанял одну из самых дорогих адвокатских компаний в Литве. Однако юристы считают обжалование им этого решения мало реальным.

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Как сообщалось, 16 февраля в Украине блогеру Анатолию Шарию было сообщено о подозрении по двум статьям УК – ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

22 февраля Шарий был вызван для проведения следственных действий, но не явился. Его неявку СБУ трактует как укрывательство от следствия.

В тот же день представитель «Партии Шария» Валентин Рыбин заявил, что Шарий находится на территории ЕС и имеет статус беженца, и его появление в Украине пока невозможно.

25 февраля в СБУ сообщили, что Шарий, который подозревается в госизмене, объявлен в государственный розыск. В марте он был внесен в базу розыска МВД Украины. Суд разрешил правоохранителям его задержать.

По материалам: Укринформ