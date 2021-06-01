Рада приняла закон об обличителях коррупции с поправками Президента

01.06.2021 15:34

Укринформ

Верховная Рада приняла в целом с предложениями Президента закон "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно упорядочения отдельных вопросов защиты обличителей".

Решение поддержал 281 народный депутат, передает корреспондент Укринформа.

Согласно предложениям Президента, были согласованы между собой положения редакций абзаца 21 и 23 части первой статьи 1 и части первой статьи 531 закона "О предотвращении коррупции". Владимир Зеленский в своих предложениях указывал, что статьи содержали различные подходы к созданию и функционированию регулярных каналов донесения информации о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, других нарушений закона "О предотвращении коррупции".

Учитывая предложения Президента, депутаты определили цели обработки данных об обличителях, урегулировали вопрос объема данных, которые будут вноситься в Единый портал сообщений обличителей, порядок защиты таких данных, случаи, основания и круг лиц, которым будет предоставляться доступ к этим данным, ответственность за незаконное их использование или разглашение.

В законе также согласовали вопрос об условиях выплаты вознаграждения обличителю.

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Как сообщал Укринформ, Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно упорядочения отдельных вопросов защиты обличителей" (3450) во втором чтении 4 февраля. 4 марта Президент вернул документ со своими предложениями.

По материалам: Укринформ