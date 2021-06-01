ОАСК открыл производство по иску Греня о его увольнении из ЦИК

ОАСК открыл производство по иску Греня о его увольнении из ЦИК

01.06.2021 03:07

Укринформ

Окружной админсуд Киева открыл производство в деле по иску Виталия Греня, который просит признать противоправным внесение Президенту представления о его освобождении от должности члена ЦИК.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба суда.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство в деле по иску Виталия Греня, который просит ОАСК признать противоправными действия заместителя председателя ЦИК о внесении Президенту Украины представления, датированное 7 мая 2021 года, о досрочном прекращении полномочий путем его освобождении от должности члена ЦИК", – говорится в сообщении.

Отмечается, что указанный иск суд будет рассматривать по правилам упрощенного искового производства без уведомления (вызова) участников дела. В то же время сообщается, что суд постановил привлечь в качестве третьего лица без самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика Центральную избирательную комиссию.

В ОАСК напоминают, что истец также просит суд обязать заместителя председателя ЦИК Виталия Плукаря письменно проинформировать Президента Украины об отсутствии оснований для досрочного прекращения полномочий путем освобождения Виталия Греня с должности члена Центральной избирательной комиссии.

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Между тем заместитель главы Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура сообщил, что 2 июня комитет рассмотрит представление Президента об освобождении Виталия Греня с должности члена ЦИК.

"В среду (02.06.2021) Комитет организации госвласти ВР рассмотрит вопрос представления Президента об увольнении члена Центральной избирательной комиссии Виталия Греня", – написал Качура в Телеграме.

Ранее советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в комментарии Радио Свобода подтвердил, что в ОП поступило представление от председателя ЦИК Олега Диденко об увольнении Виталия Греня.

Как сообщалось, Верховная Рада 4 октября 2019 года назначила новый состав Центральной избирательной комиссии. Его утверждают на семь лет. В ЦИК входит 17 членов.

По материалам: Укринформ