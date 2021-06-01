На Банковой анонсировали кадровые перестановки в некоторых ОГА

01.06.2021 13:43

Укринформ

В течение следующих двух недель планируется смена некоторых глав областных государственных администраций.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в интервью агентству "Интерфакс-Украина", сообщает Укринформ.

"Будут еще замены глав обладминистраций в ближайшее время, поскольку есть проблемы с некоторыми областями. Открывать такие замены пока рано, но это произойдет в течение двух недель. Пока что ищем кандидатов", – отметил он.

Тимошенко отметил, что была изменена кадровая политика в отношении глав обладминистраций и смогли в целом "уравновесить историю с мэрами".

"С ними (мэрами – ред.) нужно находить точки соприкосновения, у них есть свои просьбы, проблемы и мы стараемся их решать", – пояснил заместитель главы ОП.

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Он также рассказал, что при отборе кадров на должности губернаторов "работают знакомства с представителями региональной власти, с теми, кто работал в системе власти, те же местные народные депутаты".

"Мы действительно хотим сформировать кадровый резерв. Это проблема, потому что, кроме глав администраций, есть вопросы и в отношении их заместителей. Нам на помощь будет формат проведения ускоренных курсов в академии при Президенте, куда мы набираем людей в несколько потоков", – подчеркнул Тимошенко.

В то же время он отметил, что на уровне Офиса Президента в целом практика с назначением на должности представителей бизнеса закончилась, и "теперь это бюрократы, политики, управленцы, исполнительная власть".

Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский 27 мая назначил Марию Черную главой Кировоградской областной государственной администрации.

По материалам: Укринформ