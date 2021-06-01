Кабмин избрал заместительницу Ермака в наблюдательный совет Нафтогаза

31.05.2021 21:55

Укринформ

Кабинет Министров избрал заместителя руководителя Офиса Президента Юлию Свириденко членом наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

Соответствующее распоряжение №529-р от 31 мая обнародовано на Правительственном портале, сообщает Укринформ.

"Избрать членом наблюдательного совета акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" Свириденко Юлию Анатольевну как представителя государства на срок до принятия решения Кабинетом Министров Украины о назначении представителей государства в наблюдательном совете акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", но не более одного года со дня вступления в силу распоряжения Кабинета Министров Украины от 19 мая 2021 г. № 494 "Некоторые вопросы наблюдательного совета акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", – говорится в документе.

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Правительство уполномочило председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко на подписание гражданско-правового договора со Свириденко.

Юлия Свириденко занимает должность заместителя руководителя Офиса Президента. Ранее она также работала в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства на должностях заместителя министра и первого заместителя министра, с июля по декабрь 2018 года исполняла обязанности председателя Черниговской областной государственной администрации.

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Как сообщалось, Кабинет Министров 19 мая переизбрал членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клер Споттисвуд, Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейдена, Юлию Ковалив и Наталью Бойко на срок до одного года. Их полномочия продлены до утверждения победителей отбора на должности независимых членов наблюдательного совета, но не более чем на один год.

Правительство 28 апреля освободило Андрея Коболева от должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины", назначив новым председателем правления компании Юрия Витренко.

Правительство также призвало наблюдательный совет Нафтогаза продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов. Независимые члены наблюдательного совета не согласились на предложение Кабмина остаться работать до избрания нового состава.

3 мая 2021 года независимые члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" в письме к премьер-министру Денису Шмыгалю заявили, что назначение Юрия Витренко на должность председателя правления НАК происходило при наличии у последнего признаков конфликта интересов.

Послы стран "Большой семерки" призвали Кабинет Министров достичь согласованного решения с действующим наблюдательным советом НАК "Нафтогаз Украины" для независимого выполнения его обязанностей.

По материалам: Укринформ