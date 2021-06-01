Евросоюз не поддерживает строительство Nord Stream 2 – еврокомиссар
Евросоюз не поддерживает строительство Nord Stream 2 – еврокомиссар
01.06.2021 19:45
Укринформ
Европейский Союз не поддерживает реализацию проекта «Северный поток-2».
Как передает Укринформ, об этом во время встречи с руководителем Минэнерго Германом Галущенко заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, сообщает пресс-служба Минэнерго.
Министр энергетики и еврокомиссар подтвердили стратегическое энергетическое партнерство Украины и ЕС. Они также обсудили выполнение Плана реализации Меморандума о взаимопонимании по стратегическому энергетическому партнерству между Украиной и ЕС и Приложения XXVII к Соглашению об ассоциации.
Стороны уделили внимание вопросу газопровода «Северный поток-2». Симсон подтвердила, что позиция европейской стороны является неизменной в этом вопросе.
«Северный поток-2» не выполняет функцию диверсификации поставок газа, ЕС не поддерживает реализацию этого проекта», – заявила она.
Галущенко подчеркнул готовность Украины выполнять задачи, определенные годовым планом работы на 2021 год.
Руководитель Минэнерго подчеркнул, что интеграция объединенной энергетической системы Украины (ОЭС) в ENTSO-E (европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии) является важной общей стратегической целью. Синхронизация позволит повысить степень прозрачности и эффективности торговли электроэнергией со странами ЕС.
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Еврокомиссар также отметила, что ЕС ждет от Украины внедрения запланированных реформ в области энергетики в соответствии с международными обязательствами.
Отмечается, что с украинской стороны во встрече также приняли участие заместитель министра энергетики по вопросам европейской интеграции Ярослав Демченков, советник министра Елена Зеркаль.
Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что видит сходство между строительством проекта «Северный поток-2» и незаконной оккупацией Россией Крыма и считает, что российская сторона использует этот газопровод в качестве рычага для достижения своих интересов на Донетчине и Луганщине.
По материалам: Укринформ