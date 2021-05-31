Зеленский создал делегацию для спецсессии Генассамблеи ООН против коррупции

Зеленский создал делегацию для спецсессии Генассамблеи ООН против коррупции

31.05.2021 17:15

Укринформ

Президент Владимир Зеленский создал делегацию Украины в составе трех человек для участия в Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН против коррупции, которая пройдет 2-4 июня в Нью-Йорке.

Соответствующее распоряжение от 31 мая опубликовано на сайте главы государства, сообщает Укринформ.

"Образовать делегацию Украины для участия в Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН против коррупции (2 – 4 июня 2021 года, г.Нью-Йорк, США)", – отмечается в документе.

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Главой делегации Президент назначил председателя НАПК Александра Новикова.

Кроме того, в состав делегации вошли заместитель Постоянного представителя Украины при ООН Юрий Витренко и заместитель председателя НАПК Иван Пресняков.

Президент также поручил Национальному агентству по вопросам предупреждения коррупции по согласованию с Министерством иностранных дел утвердить указания делегации для участия в Специальной сессии Генассамблеи ООН против коррупции.

По материалам: Укринформ