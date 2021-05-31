Зеленский поблагодарил Хорватию за содействие Украине в интеграции в НАТО и ЕС

Зеленский поблагодарил Хорватию за содействие Украине в интеграции в НАТО и ЕС

30.05.2021 11:15

Укринформ

Президент Владимир Зеленский поздравил Хорватию с Днем государственности и поблагодарил за поддержку территориальной целостности Украины и интеграции в ЕС и НАТО.

Об этом Глава государства написал в Твиттере, сообщает Укринформ.

"Искренне поздравляю дружественную Хорватию с Днем государственности! Ценим твердую поддержку территориальной целостности Украины, содействие в реализации стратегии интеграции в НАТО и ЕС. Верю, что прочное украинско-хорватское партнерство имеет значительные перспективы", – отметил Зеленский.

Щиро вітаю дружню #Хорватію з Днем державності! Цінуємо тверду підтримку територіальної цілісності України, сприяння в реалізації стратегії інтеграції до НАТО та ЄС. Вірю, що міцне 🇺🇦🇭🇷 партнерство має значні перспективи.@AndrejPlenkovic

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 30, 2021

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Как известно, День государственности – официальный праздник Хорватии, который отмечается в память об учредительном заседании первого демократически избранного многопартийного парламента 30 мая 1990 года и исторической роли хорватского парламента в сохранении хорватской государственности на протяжении многих веков.

В 2002-2019 годах приходился на 25 июня.

Фото: president.gov.ua

По материалам: Укринформ