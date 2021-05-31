Уровень доверия к Зеленскому за четыре месяца возрос на 10%

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31.05.2021 18:08

Укринформ

Уровень доверия к Президенту Владимиру Зеленскому вырос с 29% в феврале до 39% в мае, то есть на 10% за четыре месяца.

Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования «Президентские рейтинги: май 2021 года», которое провел Украинский институт будущего (UIF) совместно с «Нью Имидж Маркетинг Групп» с 15 по 24 мая.

Комментируя результаты исследования, исполнительный директор UIF Вадим Денисенко подробно рассказал о факторах, повлиявших на президентские рейтинги.

«Мы можем четко говорить, что рейтинг Президента Украины Владимира Зеленского благодаря действиям СНБО, а также домашнему аресту Медведчука начал расти – за месяц он улучшил свои позиции на 5%: в апреле его рейтинг составлял 28% среди тех, кто определился и готов идти на выборы, а по состоянию на май его рейтинг составляет 33% среди тех, кто определился и готов идти на выборы. Также Зеленскому удалось повысить уровень доверия к себе с 29% в феврале до 39% в мае. Однако 57% до сих пор ему не доверяют», – отметил он.

Кроме того, по словам Денисенко, «можно зафиксировать старт роста рейтинга Президента – он приходится на начало активных заседаний СНБО». Так, в феврале рейтинг Зеленского составлял 25% среди тех, кто определился и готов идти на выборы, и ему удалось улучшить свои позиции на 8% – до 33% в мае. «Также, как и было указано, уровень доверия к Президенту в феврале был на уровне 29%, а в мае уже на уровне 39%, поэтому можно проследить, что он вырос за 4 месяца на 10%», – отметил эксперт.

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По данным Денисенко, есть только два политика высшего эшелона, рейтинг которых растет в последнее время – это Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко, которая, де-факто, вышла на второе место президентского рейтинга – сейчас ее рейтинг составляет 12% среди тех, кто определился и готов идти на выборы, против 10% среди тех, кто определился и готов был идти на выборы в феврале.

«События, связанные с санкциями и домашним арестом Виктора Медведчука, а также пленками Бигуса, негативно повлияли на рейтинги Юрия Бойко и Петра Порошенко. Сегодня их позиции в президентском рейтинге несколько упали у обоих до 12% среди тех, кто определился и готов идти на выборы, против февральских показателей – 13% у первого и 17% у второго соответственно. Поэтому фактически сегодня три политика, которые занимают условное второе место в президентском рейтинге – Петр Порошенко, Юрий Бойко и Юлия Тимошенко», – добавил он.

Денисенко также уточнил, что в связи с улучшением уровня доверия к Зеленскому количество граждан Украины, которые хотели бы проведения досрочных президентских и парламентских выборов, уменьшилось примерно на 10% по сравнению с февралем – тогда 46% желали проведения внеочередных президентских выборов и 54% – парламентских. Сегодня же этого хотят 36% и 45% соответственно.

«Сейчас из провластной команды самый плохой уровень доверия имеет Премьер-министр Денис Шмыгаль – ему не доверяют аж 66% и доверяют только 17%», – рассказал Денисенко.

Украинский институт будущего совместно с «Нью Имидж Маркетинг Групп» в период с 15 до 24 мая 2021 года провели социологическое исследование среди 2 400 респондентов относительно политических рейтингов в стране.

Как сообщал Укринформ, согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг», в апреле рейтинг доверия к политикам в Украине возглавлял Президент Владимир Зеленский, которому доверяли 45% украинцев, не доверяли – 52%.

По материалам: Укринформ