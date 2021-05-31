Украина продолжит работать над привлечением к саммиту НАТО – Кулеба

31.05.2021 17:06

Укринформ

Привлечение Украины к саммиту НАТО было бы сейчас очень кстати, и Украина до последнего момента настойчиво будет работать для достижения этой цели.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил во время совместного заседания Комитета ВР по вопросам интеграции Украины в ЕС и Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, передает корреспондент Укринформа.

"Мы считаем, что привлечение Украины к саммиту НАТО было бы сейчас очень кстати – как ввиду недавней резкой эскалации конфликта со стороны Российской Федерации, так и учитывая те системные вызовы и угрозы безопасности, которые создает Россия в Черноморском регионе, в котором присутствуют несколько государств-членов НАТО. К сожалению, ни одного положительного ответа от Альянса нет, но мы до последнего момента все равно настойчиво будем работать над достижением этой цели", – отметил министр.

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Кулеба также рассказал, что Владимир Зеленский в деталях проинформирован о ситуации, и именно по его поручению на всех уровнях – Президента, членов правительства и наших дипломатических миссий за рубежом – задолго работали над форматом участия Украины в саммите НАТО.

"Предлагались самые разные варианты. И даже в тех публичных комментариях, которые я давал, я подчеркивал, что мы готовы к любому приемлемому для обеих сторон формату. Мы не требовали ничего космического", – сказал глава МИД.

Он также отметил, что устоявшегося принципа приглашение Украины на саммит НАТО нет.

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"В частности, в 2017 году состоялся закрытый саммит НАТО, на который не были приглашены партнеры. Подчеркиваю, что тогда не были приглашены никакие партнеры НАТО, в этот раз тоже никакие партнеры не были приглашены. Официальное объяснение НАТО заключается в том, что это закрытый саммит и он не предусматривает участия каких-либо партнеров. Неофициально я считаю, что для Украины не найден ни один формат привлечения из-за нежелания именно на этом этапе посылать сигналы, которые будут соответствующим образом истолкованы в Москве", – сказал Кулеба.

Он также выразил обеспокоенность тем фактом, что за 13 лет с момента принятия в Бухаресте решения о будущем членстве Украины и Грузии в НАТО и предоставления Украине ПДЧ, со стороны Альянса не было сделано ни одного шага к реализации этого решения.

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"Однако, самое легкое, что можно сделать, – это конечно поссориться. Мы ссориться ни с кем не хотим и на эмоциях строить диалог не будем. Мы будем говорить с партнерами. Мы понимаем, когда от нас хотят шагов в сторону НАТО, но мы также хотим шагов НАТО в сторону Украины в части именно реализации решения Бухарестского саммита", – заявил Кулеба.

Как сообщалось, Украину не пригласили к участию в саммите НАТО, который должен состояться 14 июня.

Как сообщалось, во время Бухарестского саммита 2008 года лидеры государств и правительств стран НАТО приняли политическое решение, что Украина и Грузия будут членами НАТО, и этапом на этом пути должно стать предоставление ПДЧ.

Украина выражала надежду на получение ПДЧ во время на саммита НАТО, который должен состояться в Брюсселе 14 июня.

По материалам: Укринформ