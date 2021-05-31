Вторая Карабахская война показала, что нет замороженных конфликтов – посол Украины в Азербайджане

30.05.2021 17:29

Укринформ

Вторая Карабахская война, которая продолжалась 44 дня – с сентября по ноябрь 2020 года, продемонстрировала, что любой замороженный вооруженный конфликт может активизироваться в любой момент.

Но также она доказала, что несмотря на долгую оккупацию, страны готовы освобождать свои территории и через 30 лет. Об этом в программе "Неофициальный разговор" телеканала "Дом" заявил посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

"Прежде всего, мне кажется, (Вторая Карабахская война – ред.) научила тому, что если на твоей стороне правда, то твоя цель достижима. И это, наверное, самое главное. Для этого нужно быть терпеливым, уверенным и последовательным в своих действиях. Ведь эта война, эта боль, с которой жил Азербайджан много лет, мне кажется, закалила и сделала страну сильнее, увереннее, а народ – более сплоченным в отстаивании суверенитета и территориальной целостности", – сказал Каневский.

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Он подчеркнул, что "Вторая Карабахская война в современный период показала, что нет замороженных конфликтов".

"Их можно называть по-разному, но все вот эти тлеющие конфликты, к сожалению, имеют свойство загораться позже. И это правильный сигнал для участников и посредников переговоров (о ситуации в Украине, – ред.). И главное, что политико-дипломатическая составляющая переговорного процесса является важнейшей составляющей. Но когда к этому добавляются сильные вооруженные силы и экономика, думаю, это только помогает в этом процессе. Постулат и аксиома – суверенитетом не торгуют", – продолжил посол.

Он также напомнил, что в апреле этого года в Азербайджан прилетела украинская правительственная делегация во главе с вице-премьер-министром Алексеем Резниковым, которая посетила освобожденные районы.

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"Мы были, наверное, первой делегацией такого уровня, которая посетила освобожденные территории, в частности город Агдам… Когда мы въехали в сам Агдам, мы просто не ожидали такое увидеть – не было ни единого уцелевшего здания. Все, что осталось – это мечеть, и только, наверное, потому, что она использовалась как некий своеобразный наблюдательный пункт. И этот город нужно фактически начинать с чистого листа", – рассказал Каневский.

Посол напомнил, что украинская сторона одной из первых решительно осудила обстрел мирного города Гянджи, который находился в десятках километров от зоны боевых действий.

"И на следующий день (после окончания бомбардировки, – ред.) представители дипломатического корпуса могли выехать на место обстрела, чтобы посмотреть, что там происходит, где еще чувствовался запах пороха. Это, действительно, очень сложные эмоции, когда ты слышишь плач, когда ты видишь степень разрушений, когда ты держишь в руках маленькую туфельку на пол-ладони, и это все, что осталось от ребенка, это все очень сложно", – поделился Каневский.

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Напомним, в результате Карабахской войны 1992-1994 годов от Азербайджана де-факто отделился регион Нагорного Карабаха – самопровозглашенная республика до сих пор остается непризнанной. Согласно международным нормам Нагорный Карабах – административная территория Азербайджанской Республики.

Через 26 лет – 27 сентября 2020 года – снова активизировались военные действия на линии столкновения. Началась так называемая 44-дневная война или Вторая Карабахская война, во время которой Азербайджану удалось освободить часть своих территорий.

Обстрелы баллистическими ракетами и реактивной артиллерией жилых кварталов Гянджи (второго по величине города Азербайджанской Республики) произошли 4, 11 и 17 октября 2020 года, погибли 32 мирных жителя, десятки получили ранения.

Фото: day.az

По материалам: Укринформ