Стефанчук назвал «предохранители» в законопроекте о местных референдумах

31.05.2021 22:46

Укринформ

В проекте закона о местных референдумах учтен ряд мер безопасности и заложены соответствующие предохранители.

Как передает Укринформ, об этом первый заместитель Главы Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

"Разрабатывая законопроект о местных референдумах, мы четко понимали все угрозы, которые могут возникнуть при принятии этого законопроекта. Мы вложили несколько основных предохранителей. Первое – мы обозначили, что местный референдум может проводиться только на уровне административно-территориальной единицы, не включая районы и области, чтобы не создавать сепаратистских отделений. Второе – мы поставили запрет на вопросы, которые могут влиять на территориальную целостность и суверенитет. И третье – положения, предусмотренные в этом законе о проведении местного референдума на временно оккупированных территориях, отложили именно для них на момент возврата их в Украину как государство", – рассказал Стефанчук.

По его словам, депутаты готовы принять и другие предложенные меры.

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Первый заместитель Главы ВР также спрогнозировал, что парламент может принять законопроект о местных референдумах осенью. "Считаю, что осень наиболее оптимальная дата, для нас не важна скорость, а важно качество законопроекта", – добавил он.

Как сообщал Укринформ, на основании распоряжения Главы Верховной Рады от 13 января 2020 года с целью подготовки согласованных предложений по совершенствованию законодательства Украины по вопросам народовластия и прямой демократии была создана Рабочая группа по разработке проектов законов по вопросам народовластия. Ее участники одобрили подготовленный представителями гражданского общества проект закона о местном референдуме.

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22 марта 2021 года этот законопроект был вынесен на общественное обсуждение.

19 мая группа народных депутатов во главе с первым заместителем Главы Верховной Рады Русланом Стефанчуком зарегистрировала в парламенте проект закона №5512 "О местном референдуме".

По материалам: Укринформ