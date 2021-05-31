Представитель Президента в КСУ объяснил, почему Медведчуку присудили лишь домашний арест

Представитель Президента в КСУ объяснил, почему Медведчуку присудили лишь домашний арест

31.05.2021 13:01

Укринформ

Решение суда о домашнем аресте народного депутата Виктора Медведчука показывает, что надо исключить возможность применения мягких мер пресечения при тяжких преступлениях.

Как передает Укринформ, об этом Представитель Президента в Конституционном суде народный депутат от фракции "Слуга народа" Федор Вениславский сказал в интервью "Цензор.Нет".

"Та ситуация, которая произошла с Медведчуком, лишний раз демонстрирует: нам в Верховной Раде нужно думать, как сделать невозможным применение таких мягких мер к лицам, которые подозреваются в тяжких преступлениях. Но у нас есть определенная система координат, в которой мы вынуждены действовать", – сказал он.

В то же время Вениславский заметил, что когда лицо еще не признано виновным, исключить возможность его пребывания под личным обязательствам или домашним арестом, а только брать под стражу, будет неправильно.

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"Представим себе: потом оказывается, что человека подставили, это установили, и его оправдали. А он несколько месяцев отсидел в СИЗО. Первое – надо будет выплачивать компенсацию из государственного бюджета. Второе – пострадает человек с морально-этической точки зрения. Поэтому, знаете, есть много неоднозначных вопросов, требующих решения, но с учетом других факторов", – добавил Вениславский.

Как сообщалось, Генпрокурор Ирина Венедиктова 11 мая подписала уведомление о подозрении народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и покушении на расхищение национальных ресурсов в Крыму.

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Следствие считает, что Медведчук, среди прочего, договаривался с государством-агрессором о перерегистрации месторождения "Глубокая" в Черном море в 75 км от Феодосии с целью добычи полезных ископаемых, которые являются национальным ресурсом Украины. Также Медведчуку инкриминируют передачу агрессору секретной информации о военном подразделении ВСУ.

В случае доказательства вины по статье о госизмене (ч. 1 ст. 111 УКУ) обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без такового, а по статье "хищение национальных ценностей на оккупированной территории" ( ч. 1 ст. 438 УКУ) – лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

13 мая следственный судья Печерского райсуда Вячеслав Пидпалый избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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При этом прокурор просил назначить Медведчука меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 300 млн грн.

18 мая народный депутат Ренат Кузьмин сообщил, что адвокаты Медведчука подали апелляцию на решение Печерского райсуда Киева.

Офис генпрокурора также подал апелляцию на это решение.

21 мая Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения народному депутату Виктору Медведчуку в виде домашнего ареста.

По материалам: Укринформ