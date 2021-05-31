КИУ назвал два десятка депутатов Рады, которые за месяц не голосовали ни разу

КИУ назвал два десятка депутатов Рады, которые за месяц не голосовали ни разу

31.05.2021 14:02

Укринформ

В мае 21 народный депутат ни разу не принял участие в голосовании в Верховной Раде.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины в Фейсбуке, передает Укринформ.

«По данным КИУ, 21 народный депутат не проголосовал ни разу за месяц. Среди них Юрий Бойко («Оппозиционная платформа – За жизнь»), Сергей Левочкин (ОПЗЖ), Антон Яценко («Батькивщина»), Ренат Кузьмин (ОПЗЖ), Федор Христенко (ОПЗЖ), Сергей Ларин (ОПЗЖ), Илья Кива (ОПЗЖ)», – говорится в сообщении.

В КИУ отмечают, что официально отсутствовали и, соответственно, не голосовали Александр Абдуллин, Константин Бондарев, Сергей Соболев (все из фракции «Батькивщины»), Виктория Вагнер, Юлия Гришина, Александр Куницкий, Евгений Шевченко (все из фракции партии «Слуга народа»), Степан Ивахив («За будущее»), Тарас Козак, Виктор Медведчук, Вадим Рабинович (все – из ОПЗЖ), внефракционные Юлия Светличная и Евгений Яковенко.

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Отмечается, что участие в 100% голосований в ВР приняли только 10 народных депутатов.

По данным КИУ, в мае активнее всего голосовали депутаты трех фракций. В частности, в среднем депутаты от «Слуги народа» приняли участие в 85% голосований, «Европейской солидарности» и «Голоса» – 81%.

Сообщается, что депутаты из группы «Доверие» приняли участие в 73% голосований. Представители же других фракций голосовали значительно реже. Народные депутаты из фракции ВО «Батькивщина» приняли участие в 54% голосований, группы «За будущее» – 52%, «Оппозиционной платформы – За жизнь» – 33%.

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«По сравнению с предыдущими месяцами в мае количество депутатов, которые не голосовали, удвоилось. Если в феврале ни разу за месяц не голосовали 7 депутатов, а в марте-апреле – по 10 депутатов, то в мае – 21 депутат, что является антирекордом за последнее время. Отдельные парламентарии фактически безответственно относятся к своим депутатским обязанностям, систематически игнорируя голосования Верховной Рады», – заявил председатель КИУ Алексей Кошель.

Всего в мае состоялось шесть пленарных заседаний Верховной Рады, во время которых проведено 266 голосований.

По материалам: Укринформ