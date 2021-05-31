Допрос Порошенко по «делу Медведчука-Козака» перенесли – СБУ

31.05.2021 11:18

Укринформ

Допрос народного депутата Петра Порошенко в качестве свидетеля в уголовном производстве в отношении Виктора Медведчука и Тараса Козака перенесен по просьбе адвокатов политика.

Об этом сообщил Укринформу пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

"Народного депутата Петра Порошенко вызвали на допрос в СБУ, который должен был состояться 31 мая в 15.00. Но по просьбе его адвокатов допрос перенесен на другую дату на этой неделе", – сказал он.

Порошенко вызывают в качестве свидетеля в уголовном производстве в отношении народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака, подозреваемых в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 УК Украины (государственная измена и покушение на хищение национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма).

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В СБУ отмечают, что вызов Порошенко на допрос необходим для всестороннего и объективного изучения обстоятельств уголовного производства.

Как сообщал Укринформ, 27 мая в СБУ заявили, что экс-президент Украины, глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко не явился на допрос по "делу Козака-Медведчука" как свидетель, и его вызывают повторно.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова 11 мая подписала уведомление о подозрении народным депутатам Медведчуку и Козаку в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму.

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Следствие считает, что Медведчук, среди прочего, договаривался с государством-агрессором о перерегистрации месторождения "Глубокая" в Черном море в 75 км от Феодосии с целью добычи полезных ископаемых, которые являются национальным ресурсом Украины. Также Медведчуку инкриминируют передачу агрессору секретной информации о военном подразделении ВСУ.

В случае доказательства вины по статье о госизмене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины) обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет, а по статье "хищение национальных ценностей на оккупированной территории" (ч. 1 ст . 438 Уголовного кодекса Украины) – лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

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13 мая следственный судья Печерского райсуда Киева Вячеслав Пидпалый избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

20 мая Печерский райсуд дал разрешение на задержание Козака.

По материалам: Укринформ