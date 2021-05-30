Зеленский завтра примет участие в форуме «Украина 30. Образование и наука»

Зеленский завтра примет участие в форуме «Украина 30. Образование и наука»

30.05.2021 15:32

Укринформ

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 31 травня візьме участь у Всеукраїнському форумі «Україна 30. Освіта і наука».

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник примет участие во Всеукраинском форуме «Украина 30. Образование и наука», который будет проходить в столице с 31 мая по 2 июня», – говорится в сообщении.

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Также отмечается, что участники мероприятия, в том числе представители Офиса Президента, Кабинета Министров, Верховной Рады, Министерства образования и науки, украинские педагоги, ученые, западные партнеры, специалисты и эксперты, будут дискутировать на темы современных тенденций в образовании и науке, трансформации образовательного процесса в Украине.

Кроме того, планируется, что во время форума будут обсуждаться вопросы украинского образования и науки в мировом измерении, цифровизация и популяризация науки, обустройство комфортной среды для всех участников образовательного процесса.

Ожидается, что будет уделено внимание и роли современного университета как площадки для исследований, вопросам привлечения молодежи в науку и поддержки молодых ученых.

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Как сообщал Укринформ, в феврале Президент Владимир Зеленский дал старт серии из 30 масштабных еженедельных форумов в формате диалога с обществом о жизненно важных для страны вопросах.

В марте организаторы приостановили проведение мероприятий из-за локдауна в Киеве. Возобновили работу еженедельные форумы с 11 мая.

По состоянию на 30 мая проведено девять таких форумов.

По материалам: Укринформ