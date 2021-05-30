В Киеве активисты требовали ввести санкции против режима Лукашенко
В Киеве активисты требовали ввести санкции против режима Лукашенко
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28.05.2021 18:15
Укринформ
В столице под зданием Министерства иностранных дел прошла акция "Хватит спонсировать государственный терроризм Лукашенко" с требованием ввести санкции против Беларуси.
Участие в мероприятии приняли более 50 человек, передает корреспондент Укринформа.
Активисты держали в руках плакаты с изображениями Лукашенко, якобы он в розыске, и надписью "killer". Некоторые из присутствующих завернулись в флаги Беларуси.
Акция «Хватит спонсировать государственный терроризм Лукашенко!» в Киеве / Фото: Евгений Котенко, Укринформ
По материалам: Укринформ