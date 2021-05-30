Техас признал Голодомор 1932-33 годов в Украине геноцидом

29.05.2021 21:28

Укринформ

Американский штат Техас на местном законодательном уровне признал Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа и определил ноябрь 2021 года месяцем памяти о жертвах этой трагедии.

Об этом говорится в тексте Резолюции №253 Палаты представителей штата Техас, обнародованной на официальном сайте законодательного органа, сообщает Укринформ.

«Палата представителей 87-го созыва законодательного органа штата Техас этим признает ноябрь 2021 года месяцем памяти жертв геноцида в Украине и призывает жителей штата задуматься о Голодоморе и почтить память погибших», – говорится в резолюции.

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Отмечается, что решение поддержали 142 местных законодателя, и ни один не высказался против.

Комитет США по признанию Голодомора в Украине геноцидом, со своей стороны, выразил благодарность почетному консулу Украины Грегу Бучаю «за его усилия и старания, направленные на содействие осведомленности о Голодоморе в штате Техас».

Таким образом, подчеркнули в комитете, Техас стал двадцать третьим американским штатом, признавшим геноцидом Голодомор 1932-33 годов в Украине.

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Как сообщал Укринформ, в конце 2018 года обе палаты Конгресса США признали Голодомор в Украине геноцидом. Однако для окончательного признания Соединенными Штатами этой трагедии геноцидом необходимо соответствующее решение администрации США. Признание на уровне каждого штата усиливает эту позицию и способствует распространению правды о преступлениях сталинского режима против украинского народа.

По материалам: Укринформ