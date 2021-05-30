Роберт Габек об оружии Украине и ”баталии" вокруг его заявления

28.05.2021 15:48

Укринформ

Сопредседатель партии "Зеленых" стал хедлайнером новостей в Германии

Визит одного из лидеров немецкой партии «Зеленых» в Украину в начале этой недели вызвал бурную реакцию на его родине.

Да, Роберт Габек – сопредседатель политической силы, которая в данный момент лидирует в предвыборной гонке, но не он является кандидатом в канцлеры. Да, ситуация вокруг Украины остается очень неспокойной, но не в самой горячей фазе. Кроме того, визиты немецких политиков в Киев и в прифронтовые регионы происходят более или менее регулярно. Почему же заявления Габека, вернее один из его месседжей, вызвали такой широкий резонанс?

КРИТИКИ И АДВОКАТЫ

Если на такую страну, как Украина, нападают, ей нельзя препятствовать в осуществлении самообороны и защиты. Более того, стоило бы поддержать ее средствами защиты. Такое мнение высказал Габек в общении с немецкими журналистами, которые сопровождали его в поездке по Украине. По словам немецкого политика, стремление Украинского государства, которое столкнулось с российской агрессией, к получению оборонных видов оружия «обоснованное».



Роберт Габек. Фото: DPA

Подобное заявление не просто от немецкого политика (до этого уже звучали единичные замечания, что ФРГ могла бы поддержать Киев оборонительным оружием), а от одного из руководителей партии, которая считается пацифистской, мгновенно разлетелось в СМИ и сразу зажгло «красную лампочку». Не прокомментировал слова депутата Бундестага разве что ленивый.

Следует признать, что комментарии в подавляющем своем большинстве были негативными.

Однако Габека «вся эта чехарда» (именно так он охарактеризовал ситуацию), похоже, абсолютно не огорчила. На следующий день он дал пространное интервью Немецкому радио, в котором повторил свой тезис и даже развил его. "С точки зрения политики безопасности Украина чувствует себя оставленной в одиночестве", – констатировал он.

Раскритиковали популярного политика в первую очередь оппоненты из рядов социал-демократов и консерваторов, левых и либералов. Основной месседж здесь был: не надо раздражать господина Путина.

«Россия бы использовала поставки оружия Украине как предлог для наращивания своих войск в Крыму, на востоке Украины, а также вдоль российско-украинской границы», – сказал эксперт по вопросам внешней политики фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Юрген Хардт, который, следует отметить, неоднократно делал заявления в защиту Украины.

"Оружие – это последнее, в чем нуждается этот регион, оно только подольет керосина в конфликт", – заявил в свою очередь лидер фракции «Левых» Дитмар Барч. Его коллега по партии Севим Дагделен пошла дальше и обвинила Габека в том, что тот «ослепляет себя ненавистью к России и игнорирует ультраправых ополченцев в Украине», что именно он и является «реальной угрозой безопасности Германии и Европы»…

Политик Социал-демократической партии, бывший вице-канцлер и министр иностранных дел ФРГ, а ныне председатель ассоциации Atlantik-Brücke (Атлантический мост) Зигмар Габриэль напомнил в Twitter: «Если Роберт Габек готов предоставлять оружие Украине, то он отходит от договоренности между СДПГ и «Зелеными» исключить возможность поставок оружия в районы напряженности и кризисов». В едином коалиционном правительстве, в которое входили до этого «Зеленые» на правах младшего партнера эсдеков, впервые было зафиксировано правило не поставлять оружие в кризисные регионы.

Члены нынешней правящей коалиции, которые проигрывают в популярности экопартии, воспользовались ситуацией, чтобы подать дело таким образом, что эта политическая сила еще «не доросла» до того, чтобы брать власть в руки.

Однако, были и те, кто тезисы Габека поддержал. Например, основатель и директор берлинского аналитического центра Zentrum Liberale Moderne, аффилированного с «Зелеными», Ральф Фюкс. Он ответил Габриэлю тоже через Twitter. По его, Фюкса, словам, постулат «никакого экспорта оружия в кризисные районы» всегда был «аполитичным оправданием», которое декларирует «псевдонейтралитет, который де-факто отдает предпочтение агрессору перед атакованным». Поставки в Украину систем ПВО, противотанковых вооружений и разведывательной техники повысили бы для Кремля порог нападения, служили бы целью сдерживания, считает Фюкс.

Неожиданно поддержал, по крайней мере, сам факт дискуссии о предоставлении Украине оружия депутат Бундестага от ХСС (партии правящей коалиции) Томас Эрндль. Он предлагает переосмыслить курс консерваторов по этому вопросу, поскольку ситуация иная, чем была в 2014 году. Нет смысла "рефлекторно отказывать", заявил политик в интервью изданию Der Spiegel в четверг.

"Мы должны следить за стабильностью Европы в целом. И обороноспособность Украины в этом играет важную роль. На поставки оружия не должно быть табу», – сказал Эрндль. Он считает, что сдержанность Европы лишь побуждает Путина продолжать агрессию.

…Впрочем, от заявлений Габека дистанцировались некоторые его однопартийцы. Анналена Бербок, которая делит с Габеком должность председателя партии и ведет ее на выборы, мягко попыталась нейтрализовать ситуацию, заявив, что ее коллегу «не так поняли», что вообще-то он имел в виду техническую поддержку СММ ОБСЕ (правда, слово «ОБСЕ» в упомянутом интервью даже не прозвучало). Кандидат заверила, что программа партии исключает поставки немецкого оружия в кризисные регионы, и у обоих сопредседателей нет разногласий в позициях по этому поводу.

ПРАВО НА ЗАЩИТУ

Издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, журналист которой летал с делегацией «Зеленых» в Украину, отмечает, что украинская сторона хотела бы получить от Германии некоторые виды немецкого оружия и техники для защиты, в частности, своего побережья от российской высадки с моря (это особенно актуально в связи с недавней демонстрацией силы российской армией на границе с Украиной и в Черном море). В перечень входят боезаряды для противокорабельных ракет типа «Морское копье», зенитные пушки GDM-008 Millennium и беспилотные мини-подводные лодки типов «Морская кошка» и «Морская лисица», которые, в частности, используются для подводной разведки и удаления морских мин, а также корветы.

Списки необходимого для ВСУ оружия неоднократно официально передавались и МИД, и Минобороны ФРГ. Были и официальные отказы. Поэтому немного лукавил спикер МИД ФРГ, говоря, что им неизвестно о подобных запросах украинской стороны.

(К слову, определенное оружие Украина от Германии все же получает: по данным Минэкономики ФРГ, на 2020 год было одобрено 63 контракта на общую сумму 3,5 млн евро, речь идет об оружии с целью охоты и спорта.)

Стоит отметить, что нормативные акты в сфере экспортного контроля в Германии не разделяют наступательное и оборонительное оружие. Поэтому призывы Киева предоставить исключительно оборонительное оружие не меняют картины. Да и сам Габек признал, что любую технику можно использовать в обоих направлениях. При этом виды техники, которые Габек упомянул как такие, что их можно было бы предоставить Украине, под определение «оружие», согласно немецким нормам, как раз не подпадают. Он говорил о приборах ночного видения, разведывательной технике, средствах утилизации боеприпасов и транспорте для эвакуации раненых и тому подобное. "Речь идет о том, чтобы позаботиться, чтобы украинцев не расстреливали", – сказал политик.

С прогнозируемым энтузиазмом приветствовал заявления Габека посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. Дипломат и сам нередко выступает с такими призывами и с критикой позиции правительства ФРГ в немецких СМИ. Правда, эти призывы оставались в основном без ответа.

"Путин хочет стереть Украину с карты и уничтожить украинское государство. Вот почему мы, украинцы, абсолютно не понимаем нежелания правительства Германии поставлять нам оборонительное оружие", – заявил посол на этот раз, назвав позицию Берлина «странной». Он уверен, что мощное оборонительное оружие «охладит горячие головы в Кремле, приведет их в чувство и сможет предотвратить крупномасштабное вторжение Москвы».

Мельник провел параллели с Израилем, право которого на защиту Германия полностью признает (и поставляет, как единственное исключение из экспортных директив, в частности, подводные лодки). Почему такого же права нет у Украины, на востоке которой орудуют террористы, которой постоянно угрожают и на которую делаются атаки?

В комментарии Укринформу Андрей Мельник заявил, что очень счастлив, что именно благодаря сопредседателю «Зеленых» удалось в конце концов сломать многолетнее табу среди политического истеблишмента ФРГ относительно вопроса поставок Украине оружия. Несмотря на все критические голоса, прозвучавшие в адрес Габека со стороны чиновников, сейчас едва ли не впервые идут очень бурные публичные дебаты, которые поставили под сомнение «неоправданную рестриктивную политику официального Берлина в сфере экспорта немецкого оружия», – отметил посол. По его словам, несправедливый, абсолютно неверный отказ в помощи в укреплении обороноспособности Украины, которая является жертвой агрессии Москвы и потому рассматривается как кризисный регион, является огромной стратегической ошибкой Германии. Особенно на фоне того, что в Израиль в 2020 году было отправлено немецкого оружия на более чем полмиллиарда евро. Более того, часть этих военных поставок субвенцируется из государственного бюджета ФРГ – как следствие исторической ответственности Берлина за преступления Холокоста. Однако в отношении Украины, которая едва ли не больше всего пострадала от нацистской оккупации и понесла миллионные жертвы 80 лет назад, а также едва ли не ежедневно теряет своих воинов сегодня из-за кремлевской интервенции, к сожалению, и в дальнейшем применяются двойные стандарты.

«Пришло время положить конец таким неоправданным морализаторским подходам», – призвал посол. Он приветствовал тот факт, что теперь и в рядах правящей партии ХДС/ХСС все громче стали раздаваться голоса о необходимости как можно скорейшего пересмотра нынешнего курса, который не принес желаемого результата. Такие сигналы действительно вдохновляют, отметил дипломат.



Фото: DPA

НЕ ПРИ ЭТОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Заявление Роберта Габека прокомментировал и официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт. Он твердо заявил, что при этом правительстве политика в области экспортного контроля точно не изменится.

"Мы проводим ограничительную и ответственную политику относительно экспорта оружия и, что касается Украины, мы не выдаем никаких разрешений. Я могу говорить только за это федеральное правительство в этот законодательный период. Ничего в данном вопросе в этот (законодательный) период не изменится", – констатировал Зайберт.

Как уже отмечалось, ограничения и ответственность касаются того, что ФРГ позиционирует себя так, что она якобы не поставляет оружие в кризисные регионы, странам, которые ведут или в которых идет война. Впрочем, в целом Германия очень неплохо зарабатывает на продажах военной техники и оружия. В период с 2016 по 2020 год государство занимало 4-е место среди крупнейших экспортеров этого товара. В 2019 году экспорт достиг максимальных 8,015 млрд долларов, в прошлом – снизился до 5,635 млрд. При этом правительство утвердило в 2020 году экспорт оружия более чем на 1 миллиард евро в страны, которые участвуют в конфликтах в Йемене или Ливии, или нарушили эмбарго на поставки оружия Ливии (Египет, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Турция, Иордания). Правда, поставки в Саудовскую Аравию и Судан были приостановлены. Не в последнюю очередь также из-за обвинений в нарушении там прав человека.

Правительственный спикер Зайберт напомнил, что канцлер Ангела Меркель и все правительство ФРГ очень интенсивно и неустанно с 2014 года занимаются украинскими вопросами и поддерживают Украину в различных сферах – дипломатически, политически, экономически. Но что касается поддержки оружием, то Меркель с самого начала конфликта, который Зайберт, и за это спасибо, назвал «конфликтом между Украиной и Россией», категорически отвергала такую возможность. И все эти 7 лет она постоянно настаивает на необходимости политического решения.

Очевидно, что в отношении Украины проблема заключается не в правилах экспортного контроля, не в искренней вере госпожи Меркель в возможности договориться, не в высокой нравственности и миролюбии немцев. Она уходит корнями в историю. После поражения во Второй мировой войне немцы присягнули сами себе, что их оружие никогда больше не будет поднято «против россиян». Это – настоящий моральный тормоз, преодолеть который удастся еще очень нескоро, если вообще удастся.

В Киеве сопредседатель партии «Союз 90/Зеленые» встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым он уже виделся ранее, во время первого визита украинского лидера в ФРГ, а также с другими высокопоставленными лицами государства. Посетил Широкино. Видимо, именно там немецкий гость почувствовал весь ужас ситуации, последствия российской агрессии против Украины, воочию увидел невероятные опустошения, принесенные на нашу землю кремлевской солдатней, почувствовал смертельное дыхание от близости российских снайперов. И понял: «Украина здесь ведет борьбу не только за себя, Украина защищает здесь также безопасность Европы. Если она потерпит неудачу, то это станет лишь приглашением для России осуществлять дальнейшую эскалацию других конфликтов».

Именно это все 7 лет пытаются донести до политиков в ЕС украинские лидеры.

Ольга Танасийчук, Берлин

По материалам: Укринформ