Женевский саммит Байдена-Путина: на что может рассчитывать Украина?

27.05.2021 20:05

Укринформ

Кремль станет торговаться, считают эксперты, но вряд ли Вашингтон готов пенебречь интересами своих партнеров

Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин проведуть свою первую встречу на саммите в Женеве (Швейцария) 16 июня. На ней они обсудят весь спектр актуальных вопросов в отношениях между Вашингтоном и Москвой, чтобы эти отношения, как сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, стали более «предсказуемыми и стабильными». Украинский вопрос, безусловно, также будет поднят: «…с акцентом на поддержку Америкой суверенитета и территориальной целостности Украины».

Очевидно, что некоторых наших аналитиков, обсуждающих вероятную опасность для нашего государства стать «разменной монетой» в политике РФ и США, слова госпожи Псаки не слишком убедили. Впрочем, еще ни разу апокалиптические прогнозы о некоем «размене» Украины на кого-либо / что-либо не подтверждались. Даже во времена Дональда Трампа, который очень хотел дружить с российским коллегой, ничего подобного не произошло. Впрочем, как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, без Украине никто договариваться не будет: «Соединенные Штаты будут вместе с нами координировать те вопросы, которые будут обсуждаться с Россией в отношении Украины».

Итак, в преддверии Женевского саммита: что важно Украины делать в этом ракурсе, на что можем рассчитывать, есть ли гарантии того, что украинские интересі не проигнорируют, наконец, какие эти гарантии?

Без гарантий, или Украина как «козырь» в геополитическом преферансе Байдена с Путиным

По словам председателя Украинского фонда исследованиий, экс-советника министра по информационной политике Юлии Каздобиной, Украине важно сформулировать четкие пожелания и четкие красные линии. «Ведь гораздо проще представлять интересы страны, если они ясно очерчены», – отмечает она.



Юлия Каздобина

Что касается самих переговоров Байдена с Путиным, то, скорее всего, они не будут иметь каких-то конкретных результатов, говорит госпожа Каздобина, а будут неким обменом требованиями и угрозами, прощупыванием позиций сторон. «Сегодня речь идет о том, что заканчивается период однополярности, начавшийся после окончания Холодной войны, и во время которого США были доминирующей силой. Россия бросает вызов сегодняшнему мировому порядку, неуклоннно приобретает вес Китай, и это приводит к дестабилизации и росту рисков. Байден хочет деэскалации и достижения предсказуемости и стабильности в мире. Этого невозможно достичь без определенных договоренностей с силами, которые пытаются бросить вызов США», – комментирует председатель Украинского фонда студий.

И Украина – это лишь один вопрос из многих, которые будут обсуждаться.

«Точно можем рассчитывать на то, что США не отступят от поддержки нашей территориальной целостности и продолжат политику сдерживания российской агрессии, но исходя из собственного видения и собственных интересов в первую очередь, – утверждает госпожа Каздобина. – Нам надо понимать эти интересы, понимать, где они не совпадают с нашими, а также думать о возможной компенсации наших потерь, о которых мы могли бы просить союзников».

Политолог, журналист-международник Виктор Каспрук подчеркивает, что для Украины очень важно, чтобы президент США продолжал заниматься украинскими проблемами. «Нет сомнений в том, что так оно и будет. Однако тот факт, что Байден не нашел времени встретиться с Зеленским до того, как должна состояться его встреча с Путиным… Думаю, это говорит о том, что в Вашингтоне решили не согласовывать полностью свои позиции с Киевом, пока не услышат от Москвы, она хочет от Украины», – комментирует политолог.

Если бы первой состоялась встреча с Зеленским, то, продолжает он, можно было бы предположить, что Байден, обсудив с президентом Украины нюансы, касающиеся оккупированного Крыма и оккупированной части Донбасса, готов на встрече с Путиным давить на Россию. «Впрочем, можно не сомневаться, что Путин готов выбросить на стол свои козыри. Это и российские бомбардировщики в Сирии, и войска вокруг границ Украины, и «Северный поток-2», и усиление Балтийского и Черноморского флотов, – перечисляет г-н Каспрук. И добавляет: – Не исключено, что Путин попытается «выторговать» Украину в Америку в обмен на то, что он не тронет страны Балтии и Польшу, если в Вашингтоне согласятся с тем, что Украина – исключительно зона стратегических интересов Российской Федерации».

Выдержит ли президент США «геополитический соблазн»

«Гарантий, конечно, нет, но я не думаю, что в интересах США пренебрегать интересами Украины. На сегодня они заинтересованы в сохранении и увеличении собственного веса на международной арене. А союзники – это важный компонент такого веса, поэтому они будут работать над сохранением и расширением круга союзников, в том числе и пытаясь учесть их интересы», – отметила Юлия Каздобина.

«Никаких гарантий, конечно, нет и быть не может, учитывая нашу зависимость от американской финансовой и военной помощи», – утверждает политолог-международник Максим Яли.



Максим Яли

Кроме того, по словам эксперта, никаких решений по Украине по итогам встречи, даже если определенные договоренности будут достигнуты, озвучено не будет. Поэтому судить о ее результатах можно будет только постфактум. «Если Байден не пойдет на уступки Путину по Украине – вскоре увидим очередное обострение в Донбассе. В обратном случае, в украинском информационном пространстве представители власти снова заговорят о целесообразности подачи воды в Крым. Именно это для Кремля сейчас главный приоритет на краткосрочную перспективу. То же касается выборов в ОРДЛО по российскому сценарию. Что касается Вашингтона, то там по итогам встречи заявят о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Ведь не секрет, что мы главный «козырь» в геополитическом преферансе Байдена с Путиным», – уверяет Максим Яли.

Виктор Каспрук частично согласен с этим. В частности, он также считает, что не все детали и нюансы этой встречи станут сразу известны мировой общественности. «Хотя в этой встрече главное не форма, а ее содержание. Путин мечтает о переделе мира и от этой мечты отступиться никак не желает», – отмечает политолог.

В то же время, продолжает Каспрук, не стоит думать, что тема Украины будет в Женеве главным вопросом. «Байден не видит Россию главным конкурентом США на международной арене. Основным конкурентом Америки в Вашингтоне считают Пекин. Поскольку экономика Китая в последующие годы может начать обгонять американскую. А Россия для Америки была и остается региональным, хоть и агрессивным игроком, – говорит он. – Кроме того, следует вспомнить, что президент США уже не раз заявлял, что его цель остановить Китай, а без «государства-бензоколонки», которой выступает Россия, КНР не сможет достичь своей цели стать экономикой номер один в мире».

Но вряд ли Вашингтон ради этой глобальной цели будет готов пожертвовать интересами своих партнеров. Хотя серьезное обсуждение «китайского вопроса» может подтолкнуть США к определенным компромиссам. «Хочется надеяться, что в этой ситуации украинские интересы все же будут защищены», – добавил Виктор Каспрук.

Маневры «дяди Джо» вокруг «Северного потока-2» – это о переходе «красных линий»?

Джо Байдена называли ярым критиком строительства российского газопровода «СП-2». В конце концов, именно он в далеком 2016 году первым из высокопоставленных чиновников США осудил этот проект. «Германии следует готовиться к «похоронам» газопровода «Северный поток – 2 » после прихода к власти в США демократа Джозефа Байдена», – писала в ноябре прошлого года немецкая газета Bild. И что изменилось? Почему в своем недавнем заявлении глава Белого дома назвал введение дополнительных санкций против СП-2 (в частности, против компании-оператора Nord Stream 2 AG и ее пророссийского главы Матиаса Варнига) контрпродуктивным шагом? В Кремле все же добились своего или, возможно, это какие-то хитрые маневры господина Байдена перед предстоящей встречей с Путиным? Над этими вопросами украинские и иностранные эксперты до сих пор, скажем так, «ломают голову». Нас же интересует, где гарантированная «красная линия» президента США, собственно, есть ли она в принципе?

«Необходимо понимать, в чем сегодня заключаются национальные интересы США. После президентства Трампа, который оказывал значительное давление на Германию и даже прибегал к шантажу, отношения между этими странами значительно ухудшились, – говорит Юлия Каздобина. – Это произошло не только на уровне правительств, но и на уровне общественного мнения: более 50% немцев отрицательно относятся к США. Но Германия ключевой союзник США в Европе, и восстановление этих отношений для Штатов видится стратегической задачей».

Шантаж союзников, продолжает она, неприемлем в ​​цивилизованном мире, доверие между двумя странами почти разрушено, и поэтому, чтобы доказать серьезность своих намерений Байден вынужден идти на такую ​​уступку. «Это, конечно, значительным образом сказывается на Украине и выглядит очень неоднозначно с политической точки зрения, но сегодня администрация Байдена расставляет приоритеты именно так. Не думаю, что этот шаг свидетельствует об отсутствии «красных линий». Он скорее говорит о способности Байдена принимать сложные решения», – считает г-жа Каздобина, одновременно подчеркивая, что, в конце концов, объединенный запад – это запад, который более способен противостоять РФ и держать свои «красные линии», а последствия шантажа и давления стоят на пути такого единства.



Виктор Каспрук

«Очевидно, что одним из основных вопросов встречи Байдена и Путина станет проблема «Северного потока-2». Но здесь необходимо учитывать, что санкции уже наложены, и их полностью отменить Байден не сможет, поскольку это бы принесло огромные репутационные потери для Соединенных Штатов», – комментирует Виктор Каспрук.

Поэтому, по мнению политолога, глава Белого дома вынужден маневрировать. Если он пойдет на какие-то уступки, то это будет означать одно – за этим кроется невозможность сертификации этого трубопровода и запуска его в действие. «Что еще болезненнее ударит по России, которая уже начала потирать руки, предвкушая свою вероятную победу над США. Путина расслабило то, что Байден так и не обозначил «красную линию» по «СП-2». Но это вовсе не означает, что ее нет. Просто американский президент, который уже 49 лет в большой политике, не видит возможности решать этот вопрос в лоб», – говорит Каспрук.

В этом контексте эксперт также упомянул о Германии: «Если осенью 2021 года к власти придет новая коалиция, главная политическая роль в которой будет у «зеленых», то этот важный вопрос может решиться сам собой. «Зеленые» сами навсегда заблокируют «Северный поток-2», – уверяет политолог.

А пока – Байдену важно не потерять одного из основных стратегических союзников США в Европе. «Поэтому он может пойти на якобы тактическую уступку, которая позволит ему сохранить хорошие отношения с Берлином, зная, что срок пребывания на высшем посту в ФРГ в главного политического лоббиста «СП-2» Ангелы Меркель заканчивается уже через несколько месяцев. А если «Северный поток-2» никогда не удастся запустить в эксплуатацию, то единственное чем Путин сможет компенсировать свои расходы, это порезать трубы на металлолом», – иронизирует Виктор Каспрук.

В свою очередь Максим Яли призывает прекратить дискуссии об «СП-2» и смириться с тем, что он все же будет достроен. Все «красные линии», по его мнению, уже пройдены. Поэтому пора сделать работу над ошибками прежних провалов нефтегазового монополиста по увеличению добычи собственного газа за пять лет, а также максимально использовать те четыре года, которые у нас еще есть. «Я имею в виду контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом» о прокачке российского газа через нашу ГТС. Собственных запасов газа у нас на самом деле достаточно не только для того, чтобы полностью покрывать потребности населения и промышленности, но и чтобы стать конкурентом «Газпрома», – убеждает господин Яли. – Другой вопрос, как мы «умело» распоряжаемся имеющимися ресурсами. Как говорил классик: «Не надо скулить!» Нужно начинать работать. Надеюсь, руководство Украины осознает все риски, которые перед нами стоят в этом плане».

Мирослав Лискович. Киев

По материалам: Укринформ