Зеленский призывает Кабмин усовершенствовать закон о предотвращении коррупции

29.05.2021 10:17

Укринформ

Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования отдельных аспектов декларирования», который Верховная Рада приняла 29 апреля 2021 года.

Об этом сообщается на сайте главы государства, передает Укринформ.

Как отмечается, этот закон совершенствует кампанию антикоррупционного декларирования лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, в текущем году.

В частности, документ внедряет нижний предел в 0,25 прожиточного минимума, до которого не осуществляется передача в управление ценных бумаг акционерного общества (АО).

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Кроме того, закон выводит из-под декларирования номера счетов, на которых хранятся некомпенсированные сбережения Сбербанка СССР и операции по обмену валют. Такие операции также не требуют подачи уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Сообщается, что одновременно Президент направил письмо Премьер-министру Денису Шмыгалю, в котором призвал правительство безотлагательно подготовить и внести в Верховную Раду проект изменений в Закон «О предотвращении коррупции» с целью повышения прозрачности процедуры декларирования.

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В частности, Зеленский акцентирует внимание на необходимости четкого определения срока, в течение которого в отношении чиновника после его назначения или избрания не будут действовать ограничения относительно прекращения предпринимательской деятельности или прекращения его полномочий в составе правления, наблюдательных советов компаний.

Кроме того, по мнению Президента, должно быть возобновлен тридцатидневный период, в течение которого должностные лица обязаны передать в управление другим лицам принадлежащие им предприятия и корпоративные права.

Глава государства также считает, что требует уточнения положение о том, что требования относительно передачи в управление другому лицу не применяются именно в части акций акционерного общества совокупной номинальной стоимостью не более 0,25 прожиточного минимума, в котором лицо назначено или избрано на должность, и которые совокупно не превышают 5% голосующих акций АО.

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Зеленский отмечает необходимость обязательного декларирования операций по покупке/продаже иностранной валюты субъектов декларирования или членов их семей, если сумма превышает 50 прожиточных минимумов.

Президент также выступает за возобновление обязательной полной проверки деклараций лиц, занимающих должности советника или помощника Председателя Верховной Рады и проведение специальной проверки претендентов на эти должности.

По материалам: Укринформ