Россия плетет паутину вокруг Лукашенко – политолог

29.05.2021 21:54

Укринформ

Россия пытается использовать кризис, в котором оказалась Беларусь из-за агрессивных необдуманных шагов Александра Лукашенко, чтобы склонить его к активизации интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Дом" политолог Владимир Фесенко, передает Укринформ.

По мнению эксперта, Кремль пытается использовать нынешнюю ситуацию в собственных интересах, получив в Беларуси сферу дополнительного воздействия. Лукашенко же противится такой перспективе.

"Но теперь, когда Лукашенко из-за своих авантюрных действий оказался в изоляции, в жестком системном конфликте с Евросоюзом, со странами Запада, — он надеется только на поддержку Китая и России. Россия может воспользоваться ситуацией, чтобы сплести вокруг Лукашенко паутину, из которой он не сможет выбраться, — чтобы постепенно интегрировать Беларусь в состав Союзного государства", — резюмировал эксперт.

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Нагадаємо: договор об образовании Сообщества России и Беларуси был подписан 2 апреля 1996 года, а через год усилен Договором о Союзе Беларуси и России. В апреле на переговорах в Москве Путин и Лукашенко уже согласовали 26 "дорожных карт" по интеграции стран.

По материалам: Укринформ