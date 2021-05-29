На Банковой рассказали о подготовке встречи Зеленского и Путина

На Банковой рассказали о подготовке встречи Зеленского и Путина

28.05.2021 20:40

Укринформ

Глава Офиса Президента Андрей Ермак занимается организацией встречи Президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает Укринформ, об этом сказал в интервью телеканалу "Украина 24" советник главы ОП Михаил Подоляк.

"Сейчас решаются организационные вопросы на уровне глав Администрации президента и Офиса Президента. Андрей Ермак активно занимается продвижением этой темы – двусторонней встречи, но вопрос не в том, когда состоится встреча, а в том, сможем ли мы в ее повестку дня заложить то количество тяжелых вопросов, которые требуют решения и в течение семи лет не решались", – сказал он.

Читайте также: Кулеба назвал условия встречи Зеленского с Путиным

Подоляк добавил, что местом встречи может быть какая-то политически нейтральная страна, но какая именно, пока неизвестно.

Как сообщал Укринформ, 20 апреля Зеленский обратился к Путину, предложив ему встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война».

Позже, 22 апреля, Путин заявил, что готов в Москве встретиться с Зеленским, но вопрос о прекращении войны на востоке Украины будет обсуждать только после переговоров украинской власти с главарями "ДНР" и "ЛНР".

Читайте также: Ермак назвал базовую задачу для возможной встречи Зеленского с Путиным

В частности, по словам Путина, если Зеленский хочет обсудить двусторонние отношения, то он приглашает его в Москву, а если обсуждать «проблемы Донбасса», то Путин предложил делать это с "руководителями "ДНР" и "ЛНР".

По материалам: Укринформ