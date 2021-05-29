Кулеба не поддерживает проведение переговоров ТКГ в Минске

28.05.2021 23:43

Укринформ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не поддерживает проведение переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске.

Як передає Укрінформ, про це він заявив у програмі “Свобода Слова Савіка Шустера”.

“Зараз я взагалі не бачу навіть гіпотетичного сценарію, щоб можна було знову їхати до Мінська і я не підтримую ідею продовження цих перемовин саме в Мінську”, — сказав Кулеба.

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По его словам, пока нет ни технических, ни логистических, ни политических условий для того, чтобы съезжаться в Минск и снова вести там переговоры.

"Этот вопрос вообще не стоит на повестке дня по одной простой причине, потому что все заседания проходят онлайн … Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос просто не потребует решения", — отметил министр.

Как сообщал Укринформ, глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук уверен, что Украина должна искать замену минской площадке из-за событий в Беларуси.

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23 мая белорусская власть прибегла к принудительной посадки самолета компании Ryanair из Афин в Вильнюс под предлогом возможного теракта на борту. После посадки был задержан оппозиционный белорусский журналист Роман Протасевич.

Неформальный саммит ЕС согласился ввести новые санкции против чиновников аппарата Александра Лукашенко и ряда компаний, а также ограничить авиасообщение с Беларусью.

Украина прекратила авиасообщение с Беларусью с 26 мая.

По материалам: Укринформ