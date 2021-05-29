«Эти реформы нужны нам»: Резников рассказал, чего ждут ЕС и НАТО от Украины

28.05.2021 20:51

Укринформ

В ходе двухдневного визита в европейские институты и НАТО украинская сторона смогла обсудить с партнерами важнейшие вопросы двусторонних отношений и уточнить ожидания относительно дальнейшего движения вперед.

Об этом в пятницу в Брюсселе во время встречи с журналистами по итогам визита рассказал вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, сообщает корреспондент Укринформа.

«Я очень доволен визитом, потому что мы говорим с партнерами честно, откровенно. Например, мы откровенно обсуждаем, что в 2008 году в Бухаресте состоялся саммит НАТО, когда речь шла об ожиданиях Украины и Грузии в получении ПДЧ. 13 лет прошло, и пока прорыва не произошло. Посмотрим, как будет проходить саммит НАТО 14 июня», – сказал украинский чиновник.

Отвечая на уточняющий вопрос Укринформа, он отметил, что постоянные напоминания представителей ЕС и НАТО о необходимости внутренних реформ не стоит воспринимать как некую мантру, ведь партнеры говорят об очевидных вещах, которые нужны, в первую очередь, самой Украине.

«Эти реформы нужны нам, нашему бизнесу… Наши партнеры точно знают, что происходит у нас. Например, они ожидают второго чтения закона о Службе безопасности Украины, реформы спецслужб, чтобы избавиться от «советчины», они ждут правовой реформы, формирования Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей, – чтобы это было с известным понятием добродетели, справедливо и взвешенно. Они ожидают от нас продолжения антикоррупционной реформы, которая нужна нам, в первую очередь», – отметил Резников.

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Как сообщал Укринформ, вопрос о возможности получения Украиной Плана действий относительно членства, среди прочих, поднимался во время встречи Резникова с заместителем Генерального секретаря НАТО Мирче Джоане. Представитель НАТО выразил поддержку стремлений Украины со стороны союзников, и призвал Украину сфокусироваться на внедрении системных реформ. При этом он подтвердил твердую поддержку союзниками суверенитета и территориальной целостности Украины.

Фото: Громадское

По материалам: Укринформ