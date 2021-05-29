Бывшие политзаключенные Кремля хотят встречи с Президентом

29.05.2021 13:51

Укринформ

Бывшие политзаключенные Кремля просят встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским для определения видения проблемы освобождения украинцев – политических пленников Кремля из российских застенков.

С соответствующим заявлением они выступили 29 мая на Тарасовой горе в Каневе, сообщил Укринформу бывший политзаключенный Кремля, экс-собственный корреспондент Укринформа, первый заместитель председателя Черкасского облсовета Роман Сущенко.

"Уважаемый господин Президент! Мы, бывшие политзаключенные Кремля, обращаемся к Вам с напоминанием об украинских гражданах в российских колониях и тюрьмах, лишенных свободы в ходе российской агрессии и оккупации территорий Украины. На оккупированной части Донбасса в руках российских марионеток находится, по данным омбудсмена, 48 военнопленных и 254 гражданских заложника", – говорится в заявлении.

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Бывших политзаключенных особенно беспокоит судьба украинцев-крымчан, которые по сфабрикованным делам «экстремистов», «террористов», «диверсантов» и «шпионов» получили длительные сроки заключения. Таких насчитывается, по данным омбудсмена, 109 человек, большинство из которых – крымские татары. Они, к сожалению, сегодня забыты властью.

Бывшие политзаключенные, объединенные в Платформу за освобождение политических заключенных, подчеркивают, что в начале мая обратились к госсекретарю США Энтони Блинкену и трем министрам иностранных дел стран Бенилюкса с открытыми письмами во время их визитов в Киев. Также к Блинкену обратился репрессированный ФСБ РФ севастопольский журналист Алексей Бессарабов («дело «диверсантов» Штыбликова-Бессарабова-Дудки, приговор – 14 лет колонии строгого режима).

"Нас услышали. Мы хотим, чтобы нас услышали и Вы, господин Президент", – говорится в заявлении.

Суть обращения и к Президенту, и к зарубежным партнерам Украины – одна и та же: бывшие политзаключенные требуют, чтобы в контактах с Россией было поставлено ​​четкое требование безусловного освобождения украинцев-политических пленников Кремля – ​​для дальнейшего продолжения переговоров на любую тему. Сначала – освобождение, потом – все остальное.

"Сегодня мы здесь, в Каневе, над Днепром, на Тарасовой горе, обращаемся к Вам с требованием консолидировать усилия с нашими стратегическими партнерами для освобождения нескольких сот граждан Украины. И не путем закулисных торгов и заглядыванием в глаза российско-имперскому захватчику, а откровенной и честной позицией.

Мы хотим встречи с Вами для определения нашего видения проблемы освобождения украинцев – политических пленников Кремля из российских застенков", – говорится в заявлении.

Платформа "Освобождение заключенных", которая является беспартийным объединением, создана для защиты прав и освобождения всех, кто лишен свободы из-за политических преследований РФ на временно оккупированных территориях и внутри Украины. Ее презентация состоялась 4 марта 2021 года. Учредителями платформы являются 16 бывших политзаключенных, которые в прошлом были заключены за свою борьбу с российским режимом, в частности Станислав Асеев, Владимир Балух, Эдем Бекиров, Павел Гриб, Владимир Жемчугов, Николай Карпюк, Александр Кольченко, Игорь Козловский, Игорь Мовенко, Евгений Панов, Исмаил Рамазанов, Николай Семена, Олег Сенцов, Роман Сущенко, Ахтем Чийгоз, Александр Шумков.

По материалам: Укринформ