Украина прежде всего узнает от США о результатах встречи Байдена с Путиным – ОП

28.05.2021 20:58

Укринформ

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден во время двусторонней встречи будут обсуждать Украину. Офис Президента Владимира Зеленского рассчитывает получить по дипломатическим каналам от американской администрации информацию об их разговоре.

Об этом рассказал в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24" советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк.

"Мы скорее ждем встречи Зеленского и Путина (а не Байдена и Путина – ред.), потому что это, на мой взгляд, важнее для нас, потому что Зеленский точно понимает все риски, которые сегодня сложились. Он точно понимает, какие могут быть выходы из этой ситуации, и это было бы общение гораздо более эффективное. Безусловно, мир ждет встречи Байдена и Путина, потому что есть не только украинский конфликт сегодня, не только украинская тематика в повестке дня, где присутствует Россия, там есть много других тем – и Сирия, и Ближний Восток, и Восточная Европа, и "Северный поток-2" – последствиями которых является постоянная эскалация в глобальном смысле. То есть Россия постоянно поднимает планку жестких предложений, и миру нужно на это реагировать. Безусловно, Байден считается наиболее уполномоченным переговорщиком с Россией в этих вопросах", – заявил советник главы ОП.

Как отметил Подоляк, надо "сразу отказаться от концепции, что "Украину разбирают или разговаривают о ней без Украины".

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"Это не совсем верно, так как мировая повестка дня и дает основания говорить о каких-то эскалационных точках без присутствия той или иной страны. Для нас это невыгодно, но для нас это важно, потому что и США, и Россия имеют свое видение того, как этот регион в целом должен развиваться. Безусловно, они в двустороннем формате могут обменяться мнениями. Мы точно получим информацию, о чем они будут говорить, по дипломатическим каналам, закрытым каналам, каналам, которые имеет Ермак, по медийным каналам. Безусловно, мы всю эту информацию получим, и я думаю, прежде всего мы получим информацию от администрации президента США", – рассказал он.

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Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина состоится в Женеве в середине июня.

По материалам: Укринформ