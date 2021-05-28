Минздрав провел переговоры со США о поставках и производстве COVID-вакцин

Минздрав провел переговоры со США о поставках и производстве COVID-вакцин

27.05.2021 20:51

Укринформ

Министерство здравоохранения провело переговоры с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин о сотрудничестве в поставках и производстве вакцин от COVID-19.

Как передает Укринформ, об этом в Фейсбуке сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Посольство Соединенных Штатов Америки сообщило о возможности сотрудничества в поставках и собственном производстве вакцин. Имел честь встретиться с временным поверенным в делах США в Украине, госпожй Кристиной Квин, директором Всемирного подразделения по ВИЧ СПИД в Украине, директором украинского офиса Центра контроля и профилактики заболеваний США, господином Эзрой Барзилай и партнерами международной миссии USAID в Украине, господином Джеймсом Хоупом, господином Беном Зиннером и госпожой Паолой Павленко. Обсудили совместное сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19, вопросы вакцинации в Украине и стратегические направления работы в сфере здравоохранения" , – написал Ляшко.

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Также глава Минздрава добавил, что в ходе разговора обсудили развитие биокластеров, в частности, возможности трансфера технологий иммунобиологических препаратов, не ограничиваясь только вакцинами от COVID-19, и планы по продолжению медицинского реформирования отрасли.

Как сообщал Укринформ, в среду, 26 мая, в Украину прибыла первая партия вакцин производства Pfizer-BioNTech, закупленная за средства государственного бюджета.

Фото: Фейсбук Виктора Ляшко

По материалам: Укринформ