Евросоюз призывает Россию не блокировать работу миссии ОБСЕ на границе с Украиной

27.05.2021 20:27

Укринформ

Европейский Союз призывает Россию не блокировать очередное продление на четыре месяца мандата наблюдательной миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на границе с Украиной.

Об этом говорится в заявлении Евросоюза, произнесенном на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 27 мая, передает Укринформ.

"Наблюдательная миссия в Гуково и Донецке является важным инструментом укрепления доверия и способствует повышению прозрачности, что является крайне необходимым для уменьшения напряженности на местах. Поэтому мы глубоко обеспокоены тем, что Россия, похоже, не готова согласиться на продление мандата Наблюдательной миссии на четыре месяца, как это было ранее", – говорится в заявлении.

Как отметили в делегации ЕС, сокращение мандатного цикла до двух месяцев только добавит Миссии дополнительный административный груз.

"Повторяя наш призыв к более длительному мандату Миссии, мы призываем Россию согласиться на продление мандата еще на четыре месяца с тем, чтобы деятельность Миссии и ее эффективное управление не пострадало", – отмечается в заявлении.

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В Евросоюзе подчеркнули, что эффективный и всесторонний мониторинг российско-украинской государственной границы является "чрезвычайно важным для оценки ситуации в сфере безопасности и прогресса в направлении устойчивого политического урегулирования конфликта". Отмечается, что Минский протокол предусматривает постоянный мониторинг границы и верификацию со стороны ОБСЕ, а Минский комплекс мероприятий предусматривает возобновление Украиной полного контроля над всей протяженностью своей международной границы.

Как сообщалось, Наблюдательная миссия ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" выполняет свою деятельность с 29 июля 2014 года по решению Постоянного совета ОБСЕ, принятому на основе консенсуса. Она осуществляет мониторинг ситуации и передвижений через границу на двух официальных российских пунктах пропуска и сообщает об этом в своих отчетах. На сегодняшний день Миссия состоит из 22 человек.

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Украина и страны-партнеры постоянно призывают к расширению мандата Наблюдательной миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на все участки границы, прилегающие к оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей. Впрочем, такое расширение блокирует Россия. При этом российская сторона запрещает двум десяткам наблюдателей ОБСЕ использовать любые инструменты наблюдения, включая бинокли и беспилотники.

Мандат наблюдательной миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" длится 4 месяца и каждый раз начиная с 2014 года, продолжался на следующие 4 месяца. Делегации Украины, ЕС, США и других стран в ОБСЕ неоднократно заявляли о необходимости более длительного мандатного цикла Миссии – на один год, как это есть в случае со Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ (СММ) в Украине.

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Впрочем, такое предложение блокировалось ранее делегацией России в ОБСЕ, которая на этот раз вообще заявила о необходимости продления мандата Наблюдательной миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" только на 2 месяца.

Нынешний четырехмесячный мандат Миссии заканчивается 31 мая 2021 года. Сейчас в ОБСЕ продолжаются интенсивные переговоры, направленные на продолжение деятельности этой наблюдательной миссии.

По материалам: Укринформ