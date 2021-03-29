ОПОРА не нашла агитации в сегодняшних выступлениях Корниенко и Тищенко

ОПОРА не нашла агитации в сегодняшних выступлениях Корниенко и Тищенко

28.03.2021 20:58

Укринформ

В Ивано-Франковске на пресс-конференции с участием народных депутатов не было прямой агитации.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом сообщила председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская во время прямого включения с промежуточных выборов на избирательных округах №87 и №50.

«Я посмотрела с коллегами это видео и могу засвидетельствовать, что прямой агитации, призывов или упоминания имен кандидатов не было», – сказала Айвазовская.

Вместе с тем она отметила, что в день выборов народных депутатов публичным лицам следует избегать параллельных официальных мероприятий.

Читайте также: Довыборы в Раду: ЦИК назвала явку на 16:00

Как сообщало агентство, 28 марта в Ивано-Франковске в областной государственной администрации состоялась пресс-конференция с участием председателя Ивано-Франковской ОГА Андрея Бойчука, народных депутатов Украины Александра Корниенко, Андрея Клочко и Николая Тищенко. Нардепы говорили о пандемии, необходимости вакцинации, о реформе избирательного законодательства и инфраструктурных проектах.

Читайте также: В Донецкой области избиратели пришли в масках и с сумками «от кандидата»

По обращению нардепа Корниенко, ОПОРА пообещала проанализировать эту пресс-конференцию на предмет избирательной агитации.

28 марта проходят промежуточные выборы народного депутата по 87-му избирательному округу с центром в Надворной. Здесь баллотируются 14 кандидатов. Работают 117 избирательных участков.

По материалам: Укринформ