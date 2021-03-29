Консультационный комитет Президентов Украины и Польши сегодня проведет заседание

29.03.2021 05:56

Укринформ

В понедельник, 29 марта, в формате видеоконференции состоится XXІX заседание Консультационного комитета Президентов Украины и Польши.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Как информировали ранее в Офисе Президента Украины, во время заседания будет обсуждаться состояние реализации договоренностей, достигнутых на уровне президентов Украины и Польши, а также широкий круг вопросов двустороннего и регионального взаимодействия, в частности в сфере безопасности, энергетической и экономической сферах. Кроме, того будет согласован график двусторонних контактов на высшем уровне в 2021 году.

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В канцелярии президента Польши сообщили, что темами переговоров будет также пандемия COVID-19, безопасность в регионе, особенно в контексте ситуации на Донбассе и российской оккупации Крыма. Стороны также обсудят защиту прав национальных меньшинств в Польше и Украине, а также вопросы исторического диалога. Варшава также хочет обсудить с Киевом ситуацию в Беларуси в контексте репрессий, которые в последнее время развернуты в этой стране против деятелей польского национального меньшинства.

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Как известно, сопредседателями Комитета является заместитель руководителя Офиса Президента, уполномоченный Президента Украины в Консультационном комитете Игорь Жовква и уполномоченный Президента Республики Польша Кшиштоф Щерский.

Как сообщал Укринформ, 24 февраля Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Польши Анджеем Дудой. Лидеры скоординировали шаги по дальнейшей противодействия проекта «Северный поток-2» и договорились максимально привлекать к этому международное сообщество.

По материалам: Укринформ