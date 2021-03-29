Действия Тупицкого угрожали реформам и нацбезопасности – Корниенко

28.03.2021 02:57

Укринформ

Решения КСУ, принятые под руководством Александра Тупицкого, подрывали антикоррупционную инфраструктуру государства, угрожали реформам и могли лишить Украину международной поддержки.

Как сообщает Укринформ, об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, комментируя решение Президента Владимира Зеленского отменить указы экс-президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ.

"Президент является гарантом Конституции, территориальной целостности и национальной безопасности страны. И если решения КСУ непосредственно угрожают очень многим позициям по евроинтеграции, антикоррупционной инфраструктуре, независимости Антикоррупционного бюро, то это все очень серьезные вызовы для национальной безопасности… Поэтому Президент выполнил свой долг защищать национальную безопасность и защищать права граждан, отменив указы о назначении судьями КСУ Тупицкого и Касминина", – сказал Корниенко.

Он добавил, что Конституционный Суд остается важным элементом правовой системы государства. С увольнением двух судей он получит шанс вернуться к нормальной работе без блокирования и препятствование со стороны бывшего главы.

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"Среди причин такого решения – узурпация власти в 2010-2014 годах Виктором Януковичем. Это привело к подрыву основ национальной безопасности и обороны Украины и нарушению прав и свобод человека. И такую ​​правовую оценку режима Януковича дал парламент в постановлении о седьмой годовщине Евромайдана. Оценка людей уже давно была такой, но именно этот состав парламента квалифицировал ее юридически", – отметил Корниенко.

Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский 27 марта отменил указы экс-президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ.

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В документе, в частности, подчеркивается, что "отдельные судьи Конституционного суда Украины, назначенные Виктором Януковичем, продолжая исполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины, что нарушает Конституцию Украины, права и свободы человека и гражданина".

Зеленский объяснил, что эти указы от 2013 года отменены по результатам "аудита указов экс-президента, проведенного во исполнение решения СНБО".

29 декабря 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда на два месяца. 26 февраля Президент продлил еще на месяц отстранение Тупицкого.

По материалам: Укринформ