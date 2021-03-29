ЦИК назвала явку на промежуточных выборах в Раду

28.03.2021 21:47

Укринформ

Явка на промежуточных выборах в Верховную Раду по состоянию на 20.00 составила 20,99% в Донецкой и 35,05% на Прикарпатье.

Об этом сообщает пресс служба Центральной избирательной комиссии, передает Укринформ.

"По информации, поступившей в ЦИК средствами ИАС" Выборы народных депутатов Украины "Единой информационно-аналитической системы" Выборы ", явка избирателей на момент закрытия избирательных участков составила 20,99% в ОВО №50 и 35,05% в ОВО №87 ", – говорится в сообщении.

В ЦИК отметили, что во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 явка избирателей в ОВО №50 составляла 44,72%, а в ОВО №87 – 43,96%.

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По имеющейся в ЦИК информации, голосование на избирательных участках происходило спокойно, свободно, демократично и в соответствии с требованиями избирательного законодательства. Чрезвычайных событий, которые могли бы повлиять на избирательный процесс, в течение дня голосования не зафиксировано.

Как сообщал Укринформ, в воскресенье, 28 марта, в одномандатных избирательных округах № 50 (Донецкая область) и № 87 (Ивано-Франковская область) проходили промежуточные выборы народных депутатов Украины. За мандат народного депутата соревновались 32 кандидата. Результаты промежуточных выборов народных депутатов Украины должны быть установлены не позднее чем на пятнадцатый день со дня голосования, то есть до 12 апреля 2021 включительно.

По материалам: Укринформ