Беспорядки в Миннеаполисе, Париже, Бристоле и – в Киеве: общее и различное

25.03.2021 17:39

Укринформ

Уличные протесты на Западе – это конкретный опыт ведущих демократий. Как они соотносятся с тем, что случилось возле Офиса Президента Украины

Даже на шестые сутки общество не прекращает обсуждать события 20 марта под Офисом главы государства. Для сторонников акции – это мирный протест, во время и после завершения которого были совершены некие правонарушения, за которые можно и нужно присудить незначительные административные штрафы. Для другой стороны – вандализм и провокация, направленная против национал-патриотических сил. Разбитые двери, раскрашенные стены (в ОП оценили ущерб в 2 млн грн., клининговые компании – в 50-80 тыс. грн) – все это, по их мнению, нанесло ущерб имиджу Украины, мол, подобные вещи не характерны для демократических стран (некоторые даже вспоминают оба Майдана, где было разбито ни витрины). Впрочем, конкретные примеры из недалекого прошлого и настоящего ведущих стран Запада говорят о другом. В конце концов, на их фоне то, что произошло во ОП выглядит детской шалостью.

«ЖЕЛТЫЕ ЖИЛЕТЫ», ФРАНЦИЯ



Желтые жилеты

Во Франции 17 ноября 2018 года начались массовые протесты «желтых жилетов» (протестующие надели люминесцентные жилеты, которые, согласно местным законам, должны быть в каждом автомобиле. – Авт.) против повышения цен на топливо. На первую акцию (и самую массовую за все время существования движения) вышло почти 290 тысяч человек.

Сначала протест носил мирный характер, но довольно быстро превратился в погромы и акты вандализма: разрисованные стены, сожженные автомобили, разбитые витрины, разграбленные магазины…

Как реагировало государство? По итогам семи месяцев – с ноября 2018-го по июнь 2019 года – участникам движения вынесено более 3100 обвинительных приговоров, около 400 человек приговорили к тюремному заключению. Впрочем, «жилетов» открыто поддержали несколько лидеров основных политических партий и политических движений: от левых (Меланшон и Оливье Безансон) и центристских (Жан Лассаль) до правых (Лоран Вокье и Марин Ле Пен). Ряд СМИ публиковала данные о влиянии на протестное движение со стороны спецслужб РФ.

В активной фазе протест существовал чуть больше года – до декабря 2019-го. За это время действия «желтых жилетов» нанесли ущерб французской экономике на 2,5 миллиарда евро. На сегодня это движение, как сообщает французская новостная радиостанция RFI, не является силой, которая хоть как-то влияет на политическую повестку дня власти. В частности, последний более или менее заметный всплеск активности «жилетов» был замечен 12 сентября 2020 года: по данным французского МВД, в Париже на акцию вышли 2500 человек, по всей стране – 8500. Тогда же, в сентябре, было проведено социологическое исследование: 10 % опрошенных французов относят себя к ЖЖ. Это вдвое меньше, пишут исследователи, чем в самом начале истории этого движения. Еще 40% опрошенных заявили, что по-прежнему поддерживают «желтых жилетов» (к слову, в феврале 2020-го таких насчитывалось 43%. – Ред.).

Безусловно, протесты «жилетов» во Франции было бы неправильно сравнивать с событиями 20 марта в Киеве – и по масштабу, и по ущербу. Впрочем, один эпизод все же стоит упомянуть – повреждение в декабре 2018 года Триумфальной арки (да, это не Офис Президента в Киеве, не Капитолий в Вашингтоне (о нем – речь пойдет ниже), но для французов этот монумент имеет сакральное значение). Кроме граффити на стенах ( «Сбрось буржуазию», «Рубили головы и за меньшее», «Класс против класса», «Желтые жилеты восторжествуют» и другие надписи… не слишком вежливые по отношению к президенту Республики. – Ред.) и сломанного оборудования, протестующие разбили произведения искусства, в том числе копию знаменитой скульптуры «Марсельеза». Министр культуры Франции Франк Ристер оценил сумму ущерба от повреждения Триумфальной арки в 1,2 млн евро. Как сообщает Franceinfo, 22 марта 2021 г. в Париже начался судебный процесс против десяти человек, которых обвиняют в противоправном проникновении, повреждении и разграблении Триумфальной арки. Обвиняемым предъявлены различные статьи – от простой «кражи» четырех открыток до «участия в групповом уничтожении или повреждении имущества», «несанкционированного вторжения на объект, занесенный в список исторического наследия», «причинения ущерба с отягчающими обстоятельствами» и «кражи со взломом».

BLACK LIVES MATTER И ШТУРМ КАПИТОЛИЯ, США



Миннеаполис

Акции протеста Black Lives Matter, начавшиеся 26 мая 2020 года в Миннеаполисе, где погиб Джордж Флойд, за несколько недель прокатились по 150 городам в 23 штатах. В них приняли участие, по разным оценкам, от 15 до 26 миллионов человек (американские СМИ называют их самыми массовыми в истории страны). Часть этих акций прошла мирно, но все же было немало случаев столкновений с полицией (19 погибших, 14 тысяч арестованных), поджогов машин и зданий, ограблений и повреждений банков, магазинов, кафе, ресторанов и автосалонов, такие как автосалонов Toyota, Lexus, Tesla, магазинов Walmart, Target, Nike, Adidas, Apple, Louis Vuitton, кафе Starbucks, Subway и др. Мишенью стали также памятники политикам, торговцам и меценатам, которые ассоциируются с историей рабства и колониализма (например, Христофору Колумбу, Роберту Ли и т.д.).

Согласно опросу, проведенному изданием The Washington Post и Школой Шара (Schar School) 2-7 июня, большинство американцев сказали, что поддерживают протесты: 87% сторонников демократов, 76% партийно нейтральных людей и 53% сторонников республиканцев.

А что по убыткам? По оценкам властей Миннеаполиса, только в центре города за время протестов были повреждены около 220 домов. Сумма убытков – 55 млн долларов. Общее же количество поврежденных зданий и объектов инфраструктуры в городе – более 500. Стоимость ремонта – полмиллиарда долларов. В Денвере частные организации сообщили об убытках более чем в 2 миллиона долларов, а общий ущерб городу оценен властями в 5,5 миллионов долларов. В страховой компании Property Claim Services сообщили, что страховые убытки от протестов варьируются от одного до двух миллиардов долларов.

Безусловно, Black Lives Matter в США тоже трудно сравнивать с последними событиями под Офисом Президента в Киеве, но Штаты потрясло еще одно событие – штурм Капитолия, в котором принимали участие сторонники Дональда Трампа (6 января 2021 г.). В результате беспорядков тогда погибли пять человек, среди них офицер полиции. Более 200 участникам штурма предъявили обвинение. Как сообщил главный архитектор Капитолия Бретт Блэнтон, ряд элементов интерьера здания Конгресса, в частности статуи, фрески, исторические скамейки и оригинальные ставни, подверглись разной степени повреждения. Сумма ущерба составляет 30 млн долларов.

KILL THE BILL, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

21 марта в Бристоле собралась большая акция протеста под названием Kill The Bill (bill (билль) – законопроект. – Ред.) против законопроекта, предусматривающего существенное расширение полномочий полиции, в частности, возможностей правоохранителей ограничивать митинги. В руках у многих митингующих были плакаты с лозунгами «Скажи "нет" полицейскому государству» и «Свобода протеста – основа демократии». (BBC News пишет, что если британский парламент одобрит этот документ, то полицейские смогут устанавливать время начала и окончания акции, а также пределы шума, создаваемого протестующими. Причем применять эти правила она сможет даже на акции, проводимой одним человеком. Если протестующие откажутся выполнять указания полиции, они могут быть оштрафованы на сумму до 2500 фунтов стерлингов. – Ред).



Бристоль

Сперва протест проходил мирно, но потом перерос в беспорядки. Митингующие атаковали полицейский участок (разбили окна) и подожгли по крайней мере два автомобиля полиции. Участники также бросали в полицейских различные предметы, запускали фейерверки и скандировали «Позор вам!». 21 марта задержали 7 человек, пострадали 20 правоохранителей.

«На акции было около 3000 человек, когда она начиналась у Колледж-Грин. Позже остались 400-500, которые решили прибегнуть к насильственным действиям у отделения полиции в Брайдвелли», – рассказал начальник местной полиции Энди Марш.

«Бандитизм и беспорядки недопустимы», – заявила министр внутренних дел Великобритании Прити Пател.

«Громить здания в центре нашего города, крушить автомобили, атаковать нашу полицию – все это не уменьшает вероятность, что законопроект пройдет. Напротив, демонстрация беззакония станет доказательством того, что он нужен», – отреагировал мэр Марвин Рос.

Вторая акция состоялась 23 марта, впрочем, была менее массовой, наконец, спокойнее, чем предыдущая – около 130 человек. Местная полиция сообщила о 14 задержанных. О сумме ущерба пока ничего неизвестно.

В КАЖДОЙ СТРАНЕ – СОБСТВЕННЫЕ ТРАДИЦИИ ПРОТЕСТА

Мы спросили у экспертов, почему подобные вещи не являются чем-то экстраординарным для демократических стран Запада? Собственно, что касается погрома у входа в Офис президента – это протест в пределах демократической традиции? или вандализм, подлежащий наказанию?

Политолог Алексей Голобуцкий считает, что если в стране работают законы, право, демократические выборы, независимый суд, а ее гражданин идет и рисует что-то на парламенте или офисе президента – это вандализм, потому что у него есть другие способы доказать свою точку зрения. «А если в стране нет права, институты очень слабы, докричаться очень трудно, то он идет и рисует. В таком государстве на проблему обращают внимание, только когда о ней говорит улица», – считает Голобуцкий.

«По моему мнению, ничего экстраординарного не произошло. Некоторое время не было протестов именно на улице Банковой, потому что она была закрыта. Но сказать, что произошло что-то нереально новое, нельзя. Что касается разбитых стекол или раскрашенных окон… Если правоохранители действительно видят в действиях отдельных протестующих тот или иной состав преступления, я – за обоснование, доказательство и направление в суд. Но грань реализации права на мирное собрание очень тонка, это сложный вопрос», – высказал свое мнение эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко.

Заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко отмечает, что не стоит делать из вандализма и протеста слова-антонимы. «На самом деле, вандализм может быть одной из форм протеста. Вопрос в том, пользуется ли он поддержкой у большинства населения. Ведь мало кто в Украине возражал, когда обрисовывались памятники тоталитарного режима. В международном аспекте – самый известный пример – падение Берлинской стены с зафиксированными элементами вандализма на ней», – комментирует конфликтолог.

Господин Петренко говорит, что институт президентства (не путать с персоналами, занимавшими должность Президента) всегда пользовался поддержкой у ​​украинцев. Вероятно, это результат стремления к «сильной руке», вера в простые решения – придет «мессия» и наведет порядок. А вандализм – это, прежде всего, протест против практики – неравенства, несправедливости. «Поэтому для многих украинцев, направление протеста 20 марта – воспринято именно как протест против института президентства. А не против конкретного президента или за освобождение Стерненко», – утверждает он.

Акция «Не слышишь? Увидишь »на Банковой / Фото: Владимир Тарасов, Укринформ

Формы протеста также могут быть различными: от мирного бойкота до насильственных революций. Проблема в том, отмечает эксперт, что любой протест развивается от ненасильственных до агрессивных форм постепенно. «И когда мы говорим о резком переходе – сразу возникает вопрос, а не провокация ли это. Не попытка ли отсечь от протеста поддержку умеренной социальной базы? – спрашивает Петренко. У нас были соответствующие прецеденты, такие как 9 марта 2000-го или 1 декабря 2013 года. В первом случае резкий переход к насильственным формам фактически остановил Кучмагейт. Во втором случае, не исключаю, такая ​​задача могла стоять перед теми, кто применял физическое насилие на Банковой».

В то же время, считает он, это может быть и своеобразный перфоманс. То есть попытка найти свою модель протеста, например – неординарная форма у Femen. «Но – в результате такие действия привели, во-первых, к привлечению внимания к тем тех, кто протестовал, во-вторых, к депопуляризации идеи протеста вообще, в-третьих, к угрозам усилению полномочий полиции при разгоне протестных акций», – отмечает конфликтолог.

Что касается опыта других стран – то все имеют свои традиции, говорит Петренко. В украинскую традицию никогда не входило, например, тотальное мародерство во время протестов: «Но это не факт, что в следующий раз такого не будет. Особенно, если учитывать, что протестующие делятся на идейных и профессиональных».

Эксперт рассказывает, что в белорусской традиции, например, никогда не было организованного насильственного сопротивления. Но те, кто обвиняет белорусский протест в слабости, забывают, что Украина прошла ряд неудачных и ненасильственных протестов прежде чем в 2004 году удалось сломать систему. «Начни в прошлом году Беларусь так же, как Украина в 2014-м, – протестующие бы сразу потеряли поддержку общества», – подытожил он.

Мирослав Лискович. Киев

По материалам: Укринформ