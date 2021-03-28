Зеленский обсудит ситуацию на востоке Украины с «нормандской четверкой» – Мендель

28.03.2021 22:15

Укринформ

Президент Владимир Зеленский намерен обсудить ситуацию на востоке Украины и дальнейшие шаги по достижению мира с лидерами стран Нормандского формата.

Об этом рассказала пресс-секретарь Президента Юлия Мендель в эфире программы "Взгляд с Банковой" на телеканале "Дом", сообщает Укринформ.

"В пятницу погибли четверо украинский. Именно поэтому Президент инициировал безотлагательное внеочередное заседание подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы. Он также намерен обсудить ситуацию и дальнейшие шаги по достижению мира на Донбассе с лидерами стран "нормандской четверки"", – отметила она.

Мендель подчеркнула, что количество случаев открытия огня увеличилась с начала года.

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По ее словам, обострение ситуации особенно заметно на фоне первых месяцев режима прекращения огня, когда "впервые за годы боевых действий в Донецкой и Луганской количество раненых и убитых уменьшилась в десятки раз".

Как сообщалось, 26 марта во Шумами результате прицельного обстрела позиций Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов погибли четверо украинских военнослужащих, еще двое получили ранения и были доставлены в медучреждения.

По материалам: Укринформ