В Украине проходят довыборы в Раду

В Украине проходят довыборы в Раду

28.03.2021 08:02

Укринформ

В Украине 28 марта проходят промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах №50 (Донецкая область) и №87 (Ивано-Франковская область), а также 186 промежуточных и повторных местных выборов.

Такие данные опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии, сообщает Укринформ.

Участие в промежуточных выборах в Верховную Раду принимают 32 кандидата. Сначала ЦИК зарегистрировала 34 кандидата, однако позднее генеральный продюсер заблокированного в Украине телеканала "112 Украина" Артем Марчевский, который баллотировался от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в ОИО №50, и кандидат от "Европейской солидарности" Маруся Звиробий-Беленькая (в ОИО №87) снялись с избирательной гонки.

Для проведения довыборов народных депутатов образовано 229 избирательных участков.

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17 общественным организациям и 5 официальным наблюдателям от иностранных государств и международных организаций предоставлено разрешение наблюдать за этими выборами.

Выборы в 87-м округе на Прикарпатье были назначены из-за сложения полномочий народным депутатом Зиновием Андрийовичем (фракция партии "Слуга народа") в связи с избранием его городским головой Надворной, а в округе на Донетчине – в связи с досрочным прекращением полномочий внефракционного депутата Руслана Требушкина, избранного городским головой Покровска.

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Кроме довыборов в ВР, на воскресенье также назначены повторные и промежуточные выборы 186 депутатов городских, поселковых, сельских советов.

Как сообщалось, внеочередные парламентские выборы в Украине состоялись 21 июля 2019 года, очередные местные выборы – 25 октября 2020 года.

По материалам: Укринформ