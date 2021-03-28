В воскресенье в Донецкой области и на Прикарпатье будут избирать двух депутатов Рады

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В воскресенье в Донецкой области и на Прикарпатье будут избирать двух депутатов Рады

27.03.2021 18:39

Укринформ

В воскресенье, 28 марта, в округе № 50 в Донецкой области и в округе № 87 в Ивано-Франковской области состоятся промежуточные выборы народных депутатов.

Двух народных депутатов будут выбирать среди 32 кандидатов, передает Укринформ со ссылкой на Управление коммуникации Секретариата ЦИК.

Так, голосование будет проходить на:

– 112 избирательных участках (106 – обычных, 6 – специальных) округа № 50, который включает часть Краматорского района и часть Покровского района;

– 117 избирательных участках (115 – обычных, 2 – специальных) округа № 87, который включает Надворнянский район, часть Ивано-Франковского района и часть Коломыйского района.

В целом, по предварительным подсчетам, проголосовать на выборах народных депутатов смогут почти 295 тысяч избирателей, которые будут выбирать среди 18 кандидатов в округе № 50 и среди 14 – в округе № 87.

Голосование начнется в 8:00 и продлится до 20:00.

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Как сообщалось, выборы в 87-м округе на Прикарпатье были назначены вследствие сложения полномочий народным депутатом Зиновием Андрийовичем (фракция партии "Слуга народа") в связи с избранием его мэром Надворной, а в округе в Донецкой области – в связи с досрочным прекращением полномочий внефракционного депутата Руслана Требушкина, избранного мэром Покровска.

Кроме довыборов в ВР, на воскресенье также назначены повторные и промежуточные выборы 186 депутатов городских, поселковых, сельских советов.

Внеочередные парламентские выборы в Украине состоялись 21 июля 2019 года, очередные местные выборы – 25 октября 2020 года.

По материалам: Укринформ