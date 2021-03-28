Тупицкий и Касминин потеряли статус судьи и пожизненное обеспечение – Вениславский

27.03.2021 17:49

Укринформ

Судьи Конституционного Суда Александр Тупицкий и Александр Касминин после отмены Президентом Владимиром Зеленским указов об их назначении потеряли все свои полномочия, а также право на пожизненное обеспечение.

Как передает Укринформ, об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" представитель Президента в КСУ, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский.

"С сегодняшнего дня эти двое судей КСУ потеряли статус судьи, то есть они уже не имеют вообще никаких полномочий, они являются обычными гражданами Украины. А Конституция Украины гарантирует для каждого, кто считает, что его права нарушены незаконными решениями, действиями или бездействием органов власти, действовать в судебном порядке. В настоящее время судом первой инстанции по делам об обжаловании указов Президента является Верховный Суд. Если кто-то хочет оспорить на предмет конституционности, субъект также может обратиться в КСУ", – сказал Вениславский.

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Как сообщал Укринформ, Зеленский 27 марта отменил указы экс-спрезидента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ.

В документе отмечается, что это решение принято "в целях обеспечения соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина, обеспечения государственной независимости и национальной безопасности, руководствуясь национальными интересами Украины".

В указе, в частности, отмечается, "что узурпация власти в 2010-2014 годах Виктором Януковичем привела к подрыву основ национальной безопасности и обороны Украины, нарушению прав и свобод человека, несмотря на то, что отдельные судьи Конституционного суда Украины, назначенные Виктором Януковичем, продолжая исполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины, что нарушает Конституцию Украины, права и свободы человека и гражданина".

Зеленский объяснил, что эти указы Януковича с 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина отменены по результатам «аудита указов экс-президента, проведенного во исполнение решения СНБО».

Ранее, 29 декабря 2020 года, Зеленский подписал указ об отстранении председателя КСУ Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда на срок два месяца. 26 февраля 2021 года Президент продлил еще на месяц отстранение Тупицкого.

По материалам: Укринформ