Разумков созывает две внеочередные Рады 30 марта

27.03.2021 18:01

Укринформ

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередных заседаний парламента во вторник, 30 марта.

Как передает Укринформ, соответствующая информация размещена на сайте ВР.

Так, первое внеочередное пленарное заседание запланировано на 13 часов 30 марта и созывается по требованию Президента.

На нем планируется рассмотреть 13 законопроектов, среди которых – о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета (№ 3553); об оказании помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространению COVID-19 (№ 5300); о внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно предоставления помощи в связи с беременностью и родами и эффективного использования бюджетных средств при финансировании одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" (№ 5064); о перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации (№ 4020) и другие.

Второе внеочередное заседание Рады созывается в этот же день, 30 марта, по требованию 156 народных депутатов.

Оно будет проведено сразу после завершения первого внеочередного пленарного заседания Верховной Рады.

На этом заседании, согласно распоряжению, планируется заслушать информацию председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова, главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, и.о. директора ГБР Алексея Сухачева относительно событий, которые произошли 20 марта возле Офиса Президента.

В повестке дня и рассмотрение проекта постановления Верховной Рады об осуждении событий, которые имели место 20 марта возле Офиса Президента (№ 5295).

Кроме того, депутаты намерены рассмотреть проекты постановлений: о досрочном прекращении полномочий народного депутата Игоря Колыхаева (рег. № 4447) и о досрочном прекращении полномочий депутата Александра Скичко (№ 5012).

Также запланирован к рассмотрению вопрос о назначении внеочередных выборов мэра города Харькова (№ 5292) и о назначении внеочередных выборов Шегинивского сельского председателя Яворовского района Львовской области (№ 5291).

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Как сообщал Укринформ, Верховная Рада отменила пленарную неделю с 29 марта до 2 апреля и планировала возобновить работу в пленарном режиме ориентировочно 13 апреля.

В то же время 21 марта депутаты из фракции «Слуга народа» заявили, что будут инициировать внеочередное заседание ВР, в частности, для принятия постановления о предоставлении оценки событиям, которые произошли под Офисом Президента.

Вечером 20 марта под Офисом Президента состоялась акция в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко, во время которой некоторые ее участники разрисовали здание протестными надписями, разбили стекло входной двери и подожгли табличку на фасаде ОП.

По материалам: Укринформ