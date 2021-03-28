ОПОРА выяснит, была ли агитация на пресс-конференции с участием Корниенко и Тищенко

ОПОРА выяснит, была ли агитация на пресс-конференции с участием Корниенко и Тищенко

28.03.2021 15:31

Укринформ

ОПОРА обещает проанализировать нынешнюю пресс-конференцию в Ивано-Франковской ОГА на предмет избирательной агитации.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом сообщила председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская во время прямого включения из промежуточных выборов на избирательных округах №87 и №50.

«К нам поступила просьба от народного депутата Александра Корниенко, чтобы проанализировать содержание их пресс-конференции на предмет агитации. Мы это обязательно сделаем и дадим выводы на следующем эфире в 19 часов», – отметила Айвазовская.

Она подчеркнула, что в настоящее время в обоих округах, где проходят промежуточные выборы, присутствуют народные депутаты от фракций или партий, которые выдвигали своих кандидатов и те сегодня соревнуются на местах за представительский мандат. Поэтому призвала парламентариев, представителей ОГА и местного самоуправления избегать сегодня каких-либо призывов, которые имели бы признаки бы агитации.

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«В последние дни, как и сегодня, по избирательному округу №87 проходят публичные события с участием представителей ОГА, местного самоуправления и народных депутатов, на которых не звуявт агитационные призывы, но мы понимаем, что они частично связаны с избирательным процессом», – отметила Айвазовская.

В воскресенье в Ивано-Франковске в областной государственной администрации состоялась пресс-конференция с участием председателя Ивано-Франковской ОГА Андрея Бойчука, народных депутатов Украины Александра Корниенко, Андрея Клочко и Николая Тищенко. Нардепы говорили о пандемии, необходимости вакцинации, о реформе избирательного законодательства и инфраструктурных проектах.

В то же время, 28 марта проходят промежуточные выборы народного депутата по 87-му избирательному округу с центром в Надворной. Здесь баллотируются 14 кандидатов. Работают 117 избирательных участков.

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Почти два года назад на этом округе победу одержал Зиновий Андриёвич. После недавних местных выборов Зиновий Андриёвич вернулся в кресло мэра и написал заявление о сложении депутатских полномочий.

Как сообщал Укринформ, в Украине 28 марта проходят промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах №50 (Донецкая область) и №87 (Ивано-Франковская область), а также 186 промежуточных и повторных местных выборов.

Участие в промежуточных выборах в Верховную Раду принимают 32 кандидата. Для проведения довыборов народных депутатов образовано 229 избирательных участков.

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17 общественным организациям и 5 официальным наблюдателям от иностранных государств и международных организаций предоставлено разрешение наблюдать за этими выборами.

Кроме довыборов в ВР, на воскресенье также назначены повторные и промежуточные выборы 186 депутатов городских, поселковых, сельских советов.

Как сообщалось, внеочередные парламентские выборы в Украине состоялись 21 июля 2019 года, очередные местные выборы – 25 октября 2020 года.

По материалам: Укринформ