Наблюдатели «Честно» фиксируют незначительную явку на довыборах в Раду

Наблюдатели «Честно» фиксируют незначительную явку на довыборах в Раду

28.03.2021 12:44

Укринформ

Наблюдатели общественного движения "Честно" фиксируют пока незначительную явку избирателей на промежуточные выборы народных депутатов в двух избирательных округах.

Об этом говорится на странице организации в Фейсбуке, сообщает Укринформ.

"День выборов в Донецкой области и Ивано-Франковской. Явка пока незначительная", – говорится в сообщении.

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Кроме того, наблюдатели движения фиксируют агитацию на обоих округах.

"Политики сознательно используют цвета и шрифты, узнаваемые для избирателей. Есть и агитация, которую просто не сняли коммунальщики, мы ее тоже успели сфотографировать. Также в обоих округах на некоторых участках биографии кандидатов висят не в алфавитном порядке", – рассказали в "Честно".

Как сообщал Укринформ, в воскресенье, 28 марта 2021 г., в одномандатных избирательных округах № 50 (Донецкая область) и № 87 (Ивано-Франковская область) проходят промежуточные выборы народных депутатов Украины.

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За мандат народного депутата борются 32 кандидата.

Результаты промежуточных выборов народных депутатов Украины должны быть установлены не позднее чем на пятнадцатый день со дня голосования, то есть до 12 апреля 2021 г. включительно.

Фото: Движение "Чесно", Фейсбук

По материалам: Укринформ