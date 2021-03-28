Франция может вывести «нормандскую четверку» из тупика – Кулеба

28.03.2021 11:56

Укринформ

Франция может вывести "нормандскую четверку" из тупика.

Об этом говорится в авторской колонке министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы для Le Figaro.

"У французского президента достаточно лидерских качеств и политического веса, чтобы дать новый толчок для возобновления мирного процесса, убедить российского президента сесть за стол переговоров в нормандском формате и попробовать наконец найти путь к справедливому и прочному миру. Сейчас подходящее время для того, чтобы возобновить эти усилия ", – подчеркивает Кулеба.

Читайте также: Кравчук не верит, что саммит «Норманди» состоится в апреле

Он напомнил, что война на востоке Украины тянется уже более семи лет. Благодаря стремлению Украины к миру и при эффективном содействии Франции и Германии удалось достичь определенных конструктивных сдвигов: освобождения пленных, определенных гуманитарных улучшений, в частности восстановления моста в Станице Луганской, разведения сил в некоторых районах и усиления режима прекращения огня в прошлом году. К сожалению, несмотря на грандиозные дипломатические усилия Украины, Франции и Германии для достижения мира, ни одного устойчивого решения так и не было достигнуто.

На последнем саммите "нормандской четверки" в декабре 2019 года в Париже президент Франции Эммануэль Макрон назвал эту войну "открытой раной в центре европейского континента" и подчеркнул, что стабильность и восстановление архитектуры безопасности в Европе возможны только при условии завершения войны на Донбассе.

"Более или менее понятно, как эта война должна завершиться. Большой вопрос – когда это произойдет. Политической воли у украинской стороны достаточно, достаточно ее и у наших французских и немецких партнеров, как посредников в мирном урегулировании. Но с российской стороны есть явное нежелание действовать" , – отмечает украинский глава внешнеполитического ведомства.

Читайте также: США внимательно наблюдают за действиями России на востоке Украины – Госдеп

Вместо того чтобы положить конец этой ужасной войне, говорит Кулеба, Владимир Путин продолжает придерживаться стратегии "подождем и посмотрим". Его расчет вполне очевиден: ждать, пока не появится новый президент Франции, новый президент Украины, новый канцлер Германии или новый президент США.

"Он просто выжидает, чтобы найти слабое место и решить конфликт языком ультиматумов, а не компромиссов. В то же время, предыдущие семь лет показали: эта стратегия безуспешна. За это время избран новый президент Франции, новый президент Украины, два новых американских президента, и после завершения мандата Ангелы Меркель, Владимир Путин останется последним основателем нормандского формата. А ситуация до сих пор в тупике, вредит Украине и Европе, и не несет ничего хорошего, собственно, самой России ", – считает Кулеба.

Поэтому сейчас, по его мнению, удобное время попробовать дать новый толчок мирному процессу. Как и в 2019 году, Франция может снова взять на себя ведущую роль для перезагрузки нормандского формата.

Читайте также: Россия конструктивно сотрудничать в «Норманди» и «Минске» – МИД Франции

Как сообщалось, ситуация с безопасностью продолжает ухудшаться. Цифры говорят сами за себя. За пять месяцев, начиная с 27 июля 2020 года, когда был введен усиленный режим прекращения огня, до конца 2020 года 4 украинских военнослужащих погибли в результате боевых действий, 21 был ранен. Уже в первые два месяца 2021 года были убиты 14 украинских военнослужащих и 35 получили ранения. Один местный житель трагически погиб во время обстрелов. Явный рост количества обстрелов демонстрирует, что усиленный режим прекращения огня почти разрушен.

По материалам: Укринформ