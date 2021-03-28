Довыборы в Раду: на 12:00 явка – 8%

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28.03.2021 14:12

Укринформ

По состоянию на 12.00 на промежуточных выборах в Верховную Раду проголосовали более 8% избирателей в Донецкой области и чуть менее 8% – в Ивано-Франковской. Это меньше, чем голосовали на внеочередных выборах в Верховную Раду в 2019 году.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

"На 12:00 уже проголосовало 8,20% избирателей в округе №50 и 7,71% в округе №87. Для сравнения: на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 г. активность избирателей по состоянию на 12:00 составляла: в ОВО №50 – 18,18%, а в ОВО №87 – 11,88% ", – говорится в сообщении.

В ЦИК отмечают, что голосование на избирательных участках продолжается в штатном режиме, происшествий не зафиксировано.

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Как сообщал Укринформ, в воскресенье, 28 марта 2021 г., в одномандатных избирательных округах № 50 (Донецкая область) и № 87 (Ивано-Франковская область) проходят промежуточные выборы народных депутатов Украины.

За мандат народного депутата соревнуются 32 кандидата. Результаты промежуточных выборов народных депутатов Украины должны быть установлены не позднее чем на пятнадцатый день со дня голосования, то есть до 12 апреля 2021 г. включительно.

Фото: Движение "Честно", Фейсбук

По материалам: Укринформ