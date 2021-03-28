Довыборы в Раду: ЦИК назвала явку на 16:00

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28.03.2021 17:29

Укринформ

По состоянию на 16.00 на промежуточных выборах в Верховную Раду проголосовали более 16% избирателей в Донецкой области и более 23 %% – на Прикарпатье.

На 12 часов явка составила 8,2% и 7,71% соответственно. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии, передает Укринформ.

"Явка избирателей на указанное время составила 16,18% в округе №50 и 23,72% в округе №87 … Для сравнения: во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 г. активность избирателей в ОИО №50 по состоянию на 16 часов составляла 32,22%, а в ОВО №87 – 26,58% ", – говорится в сообщении.

В ЦИК отмечают, что голосование проходит в штатном режиме и продлится до 20 часов. По сообщениям, поступающим в комиссию, на 16.00 чрезвычайных событий, которые могли бы повлиять на избирательный процесс на участках не зафиксировано.

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Как сообщал Укринформ, в воскресенье, 28 марта, в одномандатных избирательных округах № 50 (Донецкая область) и № 87 (Ивано-Франковская область) проходят промежуточные выборы народных депутатов Украины.

За мандат народного депутата соревнуются 32 кандидата. Результаты промежуточных выборов народных депутатов Украины должны быть установлены не позднее чем на пятнадцатый день со дня голосования, то есть до 12 апреля 2021 г. включительно.

По материалам: Укринформ